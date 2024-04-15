Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2024 03:10
Polsan kredi hkk.

Herkese iyi geceler kolay gelsin, başımdaki bir sıkıntı için sizlerin fikrine danışmak istedim. Polsandan Kredi çekmek istiyorum yanlız ziraat bankasındaki kredim icraya düştüğü için ziraat bankasındaki hesaplarım kredi miktarı kadar blokeli ve polsandan çekilen krediler bu hesaba yatıyor bunun bir çözümü var mıdır teşekkürler

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