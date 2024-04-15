KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Nisan 2024 03:16
700 Lira Ek Ödeme

Merhaba arkadaşlar toplu sözleşme maddelerinde Koruma ve Güvenlik Memurlarına 700 TL ek ödeme yapılacağı söylenmişti. Bunu alabilen var mı acaba Bordro böyle bir ibare mevcut mu?

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