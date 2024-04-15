Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2024 03:27
Cte hesap acil

4 nisanda tutuklu olarak cezaevine girdim ve 5 nisan akşamı tahliye oldum bu arada bana vakıfbank ctetroy hesap kartı verildi ve ailem tarafından adıma para yatırıldı kartı çıkarırken şifre yapışkan yerle beraber koptu yeni şifreyi nereden alabilirim yada direk parayı nereden çekebilirim bilenler yazarsa sevinirim

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