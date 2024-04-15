Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2024 03:59
Vakıfbank icra hakkında

Arkadaşlar merhaba. Bu gece maaşım yattı ve Vakıfbanka olan borcumdan dolayı maaşımın tamamı kesildi. 2 farklı bankaya da borcum var. Vakıfbank kesmeye devam ettiği sürece Vakıfbanktan icraya düşme sürecim uzayacak ve maaşımdan uzun bir süre elime bir şey geçmeyecek ve geçinemeyeceğim. Borcum olan öteki bankalardan biri için gidip icra dairesine maaşımın tamamı bu borç ödensin şeklinde muvafakat versem o borç ödenirken Vakıfbank da icraya düşer mi? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.

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