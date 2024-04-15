Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2024 04:46
Mazeret Ataması Sonucunda Maaş Hk.

Saygıdeğer meslektaşlarım 18 Marti tarihinde İstanbuldan ilişiğimi kestim , 4 Nisanda yeni görev yerinde başlangıcını yaptım fakat bu ayın bordro bilgisi yansıtılmadı ve maaş yatmadı bu konu hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?

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