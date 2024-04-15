Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Nisan 2024 08:38
İl içi Tayin Red ?????

İstanbul il içi tayin ya da geçici görevlendirme neden red gelir? Bilgisi olan var mı ?? ( Sebepsiz red gelmiş.) Uygun görülmemiştir diye.

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