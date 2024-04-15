Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2024 08:42
Yanlış Çıkartılan Tebligatı Parasını Katip Yatırmak Zorundamı?

Mahkemeye açılan dava dosyasında, ön büro tarafından davacının ikamet adresinin dilekçede yazan adres değil de sallama herhangi bir adres girilmesi sonucu, hakimin verdiği ara kararda da yanlış girilen bu adresin çıkmış olması sebebiyle, tebligatı yapan zabıt katibi kararda yazan adrese tebligatı çıkardığı için tebligat iade geliyor ve kalemde müdürün talimatı ile tebligatı çıkaran zabıt katibi dava dosyasına gider avansı olarak 120 lira parayı cebinden yatırmak zorunda kalıyor? Bu durum doğru bir uygulama mıdır? Zabıt Katibi cebinden parayı yatırmak zorunda mıdır?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
15 Nisan 2024 08:54

bence yatırmalı ki yaptığı işin lalettayin bir iş olduğunu sanmasın


OtuzŞubattagel
Aday Memur
15 Nisan 2024 09:24

yatırmaya mecbur değilsiniz elbet size kalmış, yeterince gider avansı alınmıştır zaten. ceza mahkemesinde olsaydı nasıl olacaktı?

bir de bu açıdan bakın.


OtuzŞubattagel
Aday Memur
15 Nisan 2024 09:29

yanlışlığa gelince önbüronun adresi nasıl girdiğinin önemi yok, tebligatı çıkaran kişi dikkat etmek zorunda.

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