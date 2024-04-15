Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Nisan 2024 09:50
Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. kademeye Beden eğitimi öğretmenleri yönetici olabilir mi?

Ben Rehberlik, İngilizce , Din Kültürü ve Özel eğitim öğretmeninin yönetici olacağını biliyorum. Yani normu olan branşlar bunlar. Milli eğitim insiyatif alarak beden eğitimi öğretmenini atayabilir mi.

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