Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2024 10:15
Elden takipli müzekkere hakkında?

herkese kolaylıklar diliyorum.Davacısı olduğum bir davada mahkeme hastaneye sevk müzekkeresi yazdı ve altına davacının elden takip yetkisi vardır şeklinde ubare ekledi.Davayı avukatla takip ediyorum avukat diyor müzekkerinin uyapdan çıktısını al götür hastaneye işini hallet.Mahkeme kalemi ise müzekkereyi hastaneye yollayacaz öyle git.Ne yapmam gerekiyor


OtuzŞubattagel
Aday Memur
15 Nisan 2024 10:30

hem elektronik ortamdan gidecek yazı, hem de siz halledebilin diye elden takipli yazmışlar.

hastaneden rapor için gidip muayene olacaksınız.

fotoğraf vs gerekiyor mu yazıyı iyi okuyun içeriğini,

biz önceden koluna mühür basardık insanların

ne kadar ilkellik


cenksozen
Şef
15 Nisan 2024 10:35

teşekkür ederim cevabınız için.25.03.2024 tarihli müzekkere.Ben ise kalemi aradım onlar da senin yapacağın birşey yok biz postayla hastaneye yollamışız dendi.Şaşırdım kaldm ne yapmam gerektiği hususunda

OtuzŞubattagel, 1 saat önce

hem elektronik ortamdan gidecek yazı, hem de siz halledebilin diye elden takipli yazmışlar.

hastaneden rapor için gidip muayene olacaksınız.

fotoğraf vs gerekiyor mu yazıyı iyi okuyun içeriğini,

biz önceden koluna mühür basardık insanların

ne kadar ilkellik


cenksozen
Şef
15 Nisan 2024 10:36

ayrıca mahkeme posta ile hastaneye yollasa uyapda safahat bölümünde yazıyordu şun orda tebligatla alakalı birşey yok

OtuzŞubattagel, 1 saat önce

hem elektronik ortamdan gidecek yazı, hem de siz halledebilin diye elden takipli yazmışlar.

hastaneden rapor için gidip muayene olacaksınız.

fotoğraf vs gerekiyor mu yazıyı iyi okuyun içeriğini,

biz önceden koluna mühür basardık insanların

ne kadar ilkellik


OtuzŞubattagel
Aday Memur
15 Nisan 2024 10:54

artık kurumların kep adresleri var, yazılar kep adreslerine gidiyor. tebligat yapılmasına gerek kalmıyor bu durumlarda.

siz yazı içeriğine iyi bakın, farklı şeyler olabiliyor.


cenksozen
Şef
15 Nisan 2024 11:11

üniversite hastaneside bu kurumlardan mı acaba

OtuzŞubattagel, 54 dk. önce

artık kurumların kep adresleri var, yazılar kep adreslerine gidiyor. tebligat yapılmasına gerek kalmıyor bu durumlarda.

siz yazı içeriğine iyi bakın, farklı şeyler olabiliyor.


cenksozen
Şef
15 Nisan 2024 11:13

ayrıca elden takip yetkisi demek uyaptan müzekkereyi çıkarıp hastaneye başvurmamı sağlıyor mu merak ettiğim husus o

cenksozen, 37 dk. önce

üniversite hastaneside bu kurumlardan mı acaba


OtuzŞubattagel
Aday Memur
15 Nisan 2024 11:14

elbette,

şimdi her mahkemenin usulü farklı olabilir.

kimi kep adresine gönderir kimisi yazıyı elektronik tebligat adresine gönderir.

en güzeli mahkeme kalemi ile irtibata geçmek

cenksozen, 37 dk. önce

üniversite hastaneside bu kurumlardan mı acaba


cenksozen
Şef
15 Nisan 2024 11:32

Mahkeme kalemi ile gorustugumde işler daha karmaşık bir hal alıyor sizin yapmanız gereken birşey yok deniyor bana

OtuzŞubattagel, 34 dk. önce

elbette,

şimdi her mahkemenin usulü farklı olabilir.

kimi kep adresine gönderir kimisi yazıyı elektronik tebligat adresine gönderir.

en güzeli mahkeme kalemi ile irtibata geçmek

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