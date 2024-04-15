Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Nisan 2024 10:32
2024/5

İyi günler farklı bir kurumda kadrolu olarak çalışıyorum istifamı verdim ama kabul süreci 1 ayı geçecek. Evrak teslimi konusunda ne yapmam gerekiyor

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