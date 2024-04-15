Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2024 10:42
Alerji C dilimi olur mu ?

merhabalar benim ilaçlara alerjim var hayati tehlikeyi atacak şekilde kaşıntı kabarma vb şeyler yaşıyorum bu durum c dilime girme şansı var mı

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