Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Nisan 2024 10:43
kurumlar arası geçiş

Arkadaşlar merhaba. Ben maliye de aday memurum kadrom hizmetli. 1)Aday memur kurumlar arası geçişle kadro değiştirebilir mi (gıda teknikeriyim ) 2)Adayken kurumlar arası geçişe başvuramıyorsam, adaylığım kalktıktan sonra bu yolla kadro değiştirmem mümkün müdür?


Karizmaunl
Daire Başkanı
15 Nisan 2024 11:10

Aday memur kurum değiştiremez. Kadro değiştirmekte görevde yükselme sınavı ile mümkündür.


Srygt
15 Nisan 2024 11:36

üst öğrenim tamamlama durumunda da mı olmuyor


Karizmaunl
Daire Başkanı
15 Nisan 2024 11:38

Maalesef olmuyor

Srygt, 13 dk. önce

üst öğrenim tamamlama durumunda da mı olmuyor

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