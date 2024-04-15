Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Nisan 2024 10:44
Projeye Atandı Denip sonradan İptal Edilenler.

Proje okullarına ataması yapılan bazı idarecilere 9 günlük bayram tatilinde atamalarının iptal edildiği bildiriliyor. Hem de sendika yöneticileri tarafından. Normal atamalar da bittiği için oraya da basvuramadi bu insanlar, bosa düştüler suan.Proje atamaları zaten rezaletti, atadiklarini da iptal edip daha torpillileri atıyorlar. Bakan Bey bunları görmüyor musun duymuyor musun?


llfenerli34ll
Memur
15 Nisan 2024 11:09

Hocam proje okullarının bir çoğu normal okul oldu atamaları normal şekilde olacak


Muhalifff
Aday Memur
15 Nisan 2024 11:19

Yok öyle değil. Proje okuluna atananlar sonradan aranıp sizin atamaniz iptal oldu dediler tatilde. 3 kişi var duyduğum. Okul proje kalmaya devam ediyor

llfenerli34ll, 40 dk. önce

Hocam proje okullarının bir çoğu normal okul oldu atamaları normal şekilde olacak

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