KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Nisan 2024 10:52
Memur olmayın işçi olun...!!!

Şu anda şirketten kadroya geçen işçiler memurdan 13000 lira fazla maaş alıyor

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