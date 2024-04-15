Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Nisan 2024 11:17
Valiliklere devredilen 1200 proje okuluna yonetici gorevlendirme

Proje okullarına hem proje okullarında çalışan hem de diğer okullarda çalışan yöneticiler başvuru yaptı. Bir kısmına bakanlıkça görevlendirme yapılırken, son gün 1200 sınavla öğrenci alan okulun yönetici görevlendirmeleri valiliklere bırakıldı. Bu okulların yöneticilikleri diğer okullardan farklı olarak ilk atamada tüm öğretmenlere ve diğer okullarda görev yapan halihazırdaki yöneticilere de açılmalı. 1 yıl süreyle görevlendirme yoluna gidilmemeli.

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