Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Nisan 2024 11:32
eş durumundan tayin isteme

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Evlenmeyi düşündüğüm hanımefendi istanbulda hemşirelik kazandı geçen atamalarda.

eş durumumuz nasıl olacak 1 yıl evli kalmamız gerekiyor diye duydum fakat net bir şey demediler bilgisi olan beni bi yeşillendirebilir mi ?


Karizmaunl
Daire Başkanı
15 Nisan 2024 11:34

Yine yeşillendi fındık dalları

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