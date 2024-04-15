Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Nisan 2024 11:32
eş durumundan tayin isteme2

ARKADAŞLAR İYİ FORUMLAR Evlenmeyi düşündüğüm hanımefendi istanbulda hemşirelik kazandı geçen atamalarda.eş durumumuz nasıl olacak 1 yıl evli kalmamız gerekiyor diye duydum fakat net bir şey demediler bilgisi olan beni bi yeşillendirebilir mi ?

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