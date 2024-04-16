Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Nisan 2024 12:27
kurum değişikliği

merhaba arkadaşlar bir konuda yardım almak isterim daha önce shçek dan doğru göreve başladım kurum değişikliği için nasıl bir yol izleyebilirim konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler iyi günler.

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