Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Nisan 2024 12:56

Kamuda maaş aralıkları nasıl olmalı

Bu ankete 2 gün 1 saatte, 2 kişi oy kullandı


Prettypelin
Şef
16 Nisan 2024 13:04

Anket Hazırlarken yanlışlıkla oldu bu, silermisinşz lütfen başlığı

Toplam 1 mesaj

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