Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2024 13:25
Sma hastası çocuklarımızın kampanyasına destek

Emniyet mensubu değilim ancak polis çocuğuyum. Sosyal medyada kampanyalarına destek arayan emniyet mensuplarını gördüğümde destek oluyorum. Tüm emniyet mensuplarını bu kampanyalara desteğe davet etmek istiyorum. Bugün 290 bin polis, maaşlarından 200 tl gönderse 1 çocuk sağlıklı bir şekilde büyüyebilir.

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