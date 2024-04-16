Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2024 13:35
Cezaevine İdarecilere Dava açacam. Dayanamıyorum mobinge.!

İkm olarak görev yapıyorum. Yaptıkları usulsüzlük mobinglrrin haddi hesabı yok. Sessiz kala kala memuriyetimiz zarar görmesin diye üstüme çok geliyorlar. Trafik kazası geçiriyorum. Topallayarak cezaevine zar zor gittim. Rapor alırsam gündüze çekeceklerini söylediler. Bende vardiyada dersaneye gidebiliyorum hafta içi. En son da beni bulunduğum konumdan 25 km uzakta hastaneye hükümlü teslim almam için evinden direk git dediler. İyi dedik sabah otobüs var geldik. Akşam 7 de eve giden otobüs son. Dolmuş ise yok evime giden. Küçük minibüsler geçmiyor. Büyük otobüs 7 de son. Ben ise 8 de nöbeti devrediyorum. İşten dün akşam 8 de çıktım. Eve gitmek istedim. Dolmuşla bir yere kadar geldim ve 1 saatte o yorgunluğun üstüne eve kadar yürüdüm. Yıldırdılar artık. Hiç bir idareci, başmemur bize hükümlüden beter davranıyorlar. Ben dava açmak istiyorum. Elime bi şey geçer mi? Sahibimiz milletvekili savcı değil. Sahibimiz Allah. Gerçekten doldum. Dava açsam sonuç ne olur? Kurtulamaz mıyım böyle insanlardan. Yıldım bunaldım. Artık bağırıp çağırasım var


kejman29
Memur
16 Nisan 2024 13:58

Hocam öncelikle merhabalar. Yapılan usulsüzlükden kastınız nedir? Kanun dışı yapılan bir eylem ya da emir mi var? Bu emir yazılı bir emir mi? Kanıt varsa ancak öyle harekete geçin. Yoksa sözle söylenmiş şeylerin hiç bir bağlayıcılığı yok. (Hakaret vs. dışında.)

Vardiyadaki pozisyonunuzu korumak için rapor almamışsınız, keşke alsaydınız. Gündüze alsalar da talep edip tekrardan vardiyaya geçerdiniz. Ya da 1-2 kere de gündüzde rapor alır tekrardan vardiyaya geçerdiniz. Dilekçe ile vardiyayı talep ederdiniz.

25 km. uzaklıktaki hastaneye gitme konusuna gelirsek de size ulaşım imkanı sağlamak zorundalar, velev ki sağlanmadı otobüs,minibüs vs mutat taşıt için verdiğiniz ücreti ödemek zorundalar. Harcırah Kanununda Geçici Görev Yolluğu maddelerini okumanı tavsiye ederim. Nasıl ne şekilde hak edişinin olduğunu anlayabilirsin. Ne yazık ki bağırarak çağırarak bu işler hallolmaz. Kanunu çok iyi bilmeli, haklarının ne olduğunu öğrenmelisin. Diğer türlü başka bir bakanlıkta da çalışsan yöneticin kötü niyetliyse sana angarya da yaptırır mobbing de yapar.

Ceza infaz kurumu dışına çıkan mahkum için çalıştığın vardiya seni görevlendirdiyse kurum müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yaz. Gidememe sebebinin ne olduğunu vs. açıklayıcı şekilde gitmek istemiyorum, gereğini arz et. İlla ki cevap verecekler dilekçene. Yine seni görevlendirirlerse tekrar yaz. 3-4 tane dilekçe olsun onlar reddetsin. Ondan sonra mobbing davası konusu yapabilirsin. Tabi burada idareyi sıkıştıracak bir şeyler daha lazım.

Sana tavsiyem fevri bir hareket yapmaman, elinde kanıt olmadan da hareket etme sonunda yine canı sıkılan sen olursun.


Selman2188
Memur
16 Nisan 2024 14:03

Öncelikle hem kazadan dolayı hem çalıştığın yer dolayısı ile geçmiş olsun diliyorum. Sakin kalman ve haklı olduğun konuda fevri davranarak ağzından çıkacak en ufak bir kötü söz veya davranışı sana karşı kullanmak için hazır bekliyorlar olacak. Mobbing davası açabilme hakkın var ancak bu baskının sistemli devam eden ve kanıtlanabilir olması temel şartlar. Bir memurun vardiyaya verilmesi ya da gündüze alınması idari bir tasarruf olarak değerlendirmesi yapılacağından mobbing söz konusu olmayacaktır. Hakaret iş arkadaşları arasında küçük düşürülme gibi eylemler var ise kanıtınla birlikte dava açman mümkün. Seni çalıştığın yere bağlayan bir durum yoksa tayin istemen en köklü çözüm. Geçici çözümleri ise siyasi ve hukuki baskı yapacak kişileri tanıman ya da tanıyan birilerini bulman. Umarım en güzel çözümlerini sakin kalarak üretmen. Hakkında hayırlısı olsun. Geçmiş olsun.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 14:05

Dava açsan ne olacak, davaya bakanda senin şikayet ettiğin kişi ile aynı kafada olacak.


birbirikim
Aday Memur
16 Nisan 2024 14:13

Hocam tanıdığınız varsa bana geçici mazeret tayini konusunda yardımcı olamaz mı? Ailemin bulunduğu şehirde çalışmak iyi olacak. Buna o kadar çok ihtiyacım var ki.

Selman2188, 2 gün önce

Öncelikle hem kazadan dolayı hem çalıştığın yer dolayısı ile geçmiş olsun diliyorum. Sakin kalman ve haklı olduğun konuda fevri davranarak ağzından çıkacak en ufak bir kötü söz veya davranışı sana karşı kullanmak için hazır bekliyorlar olacak. Mobbing davası açabilme hakkın var ancak bu baskının sistemli devam eden ve kanıtlanabilir olması temel şartlar. Bir memurun vardiyaya verilmesi ya da gündüze alınması idari bir tasarruf olarak değerlendirmesi yapılacağından mobbing söz konusu olmayacaktır. Hakaret iş arkadaşları arasında küçük düşürülme gibi eylemler var ise kanıtınla birlikte dava açman mümkün. Seni çalıştığın yere bağlayan bir durum yoksa tayin istemen en köklü çözüm. Geçici çözümleri ise siyasi ve hukuki baskı yapacak kişileri tanıman ya da tanıyan birilerini bulman. Umarım en güzel çözümlerini sakin kalarak üretmen. Hakkında hayırlısı olsun. Geçmiş olsun.


katip1988
Aday Memur
16 Nisan 2024 20:16

Sen, koskoca Türkiye Cumhuriyetine hizmet eden bir devlet memurusun. Ve elinde yasal olarak kullanabileceğin en iyi argüman dilekçedir. Çünkü anayasa da teminat altına alınmıştır. Hakkını arayan adamı bu ülkede hiç sevmezler ama yapacak bisey yok. Hakkını kullanacaksın rapor alman gerektiğinde rapor alacaksın, hiç kimseden korkmayacaksın, fakat sana bir dost tavsiyesi 13 senede çok şeyler gördüm geçirdim. Hayati, bir mesele hakkında verdiğim dilekçenin yerine ulaşmadığını tespit ettim. Nereden bilebilirdim ki benimle aynı statüde olan birinin benim dilekcemi sümen altı edeceğini? Güvendik ust yazı sormadık.mubare numarası istemedik. Sonuç hüsran. Benim şimdi tek seçeneğim istifa etmek kaldı. Bitirdim bu kurumu kafamda. Göreve başladım 3 günle kadroyu kaçırdım sendika avukatına güvendim dava açmadım pişman oldum. Az yukarıda belirttiğim olayla ilgili yine dava açmadım dilekçe ile hallederim diye düşündüm 2 sene sonra başka yerlere başvurduğu zaman dilekçenin gitmediğini öğrendim.

Buradan ilk ve tek tavsiyem bütün meslektaşlarıma şudur. Herhangi bir olay yasa dışında dilekçeniz yazın talebinizi yapın silsilesi bozmadan çözmeye calisin çözülmüyorsa hukuki yollardan hakkınızı arayın. Kimse sizin arkanızda durmaz kimse size tanık olmaz. Size tanık olacaklar resmi evraklardır. Unutmayın o resmi evrakların yerine gittiğinden emin olun. Sonra çok pişman olursunuz.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.


uzman0642
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:49
mahkum kadar değerimiz yok savcısı hakimi müdürü doktoru mahkuma verilen değeri kendi memuruna vermiyor Allah iyi idarecilerle karsilatirsin adam gibi devletin memuru olarak çalışıyoruz burnumuzdan getiriyorlar egolu insanlarla çalışmaktan bıktık

iyilikiyidir
Şef
17 Nisan 2024 00:20
Burda yazdıkların bilgi alışverişidir. Lakin burda yazdıklarının her birini ayrı ayrı cimere göndersen çoktan meseleleri çözmüştün. Vardiya be yahut ikisininde artı ve eksileri vardır lakin artı olarak görev yaptığınız yerin neden sizin için artı olduğunu belli etmeyin. misal vardiya da ek iş okul üniversite vs gibi artıları vardır bunu dışarıya karşı aman beni almasın aman düzenim bozulmasın diye koz oluşturmayın. ben trafik kazası geçircem hasta olarak işe gelcem... sebebi vardiya da dershaneye gidiyorum??? vardiyadan almasınlar. Koz ellerinde tabii oynarlar... Hastane görevi.... Nöbetçi kurum müdürüne mesaj atardım. Hiç paramın olmadığını otobüs kartımın olmadığını ulaşım sağlayacak hiçbir maddi durumumun olmadığını hastaneye gidişgelişi nasıl sağlanacağı sorar yazar Cevabı gelene kadar da hiçbirşey yapmazdım. Cevabına göre de hareket ederdim. 2012 13 ler mobbing olayları kamu görevlileri etik kurulu vs yeni hareketleniyor. Formaliteden ilçeden ile üniversite kaydımı yapmıştım ve soranlara vardiya benim için önemli vs diyordum. Aynı senin gibi bir durumdaydım. Babamın ameliyatı için 1 gün geceye izin istedim zaten gidince refakatçi evrağı göndercem dedim. Kurum amiri bana geceden çık bin otobüse git dedi. Ameliyat günü yolamı çıkayım dedim evet dedi. Neyse izni aldım. Ameliyat gittim geldim Vardiyamı değişmişler. A dan B ye misal 1 hafta sonra B vardiyasından Gündüze aldılar. Ses yok bende. 1 hafta sonra serbaş geldi Kardeş bizim işimiz devlet işi seninde üniversiten vardı ama yapacak bir şey yok dedi. Yok başkanım benim üniversite filan hikaye dedim gitmiyorum Allah razı olsun gündüz için çok iyi oldu dedim. Adamın rengi döndü - yaaa senin düzeni bozmadık yani çok sevindim dedi ( yalan bir ses tonu ile) Yanlış hatırlamıyorsam 10 gün sonra beni tekrar tekrar İlk Vardiyam olan A vardiyasında verdiler. A danB ye 1 B den gündüze 2 Gündüzden tekrar A ya 3 bir ay bile olmadan 3 yer değişikliği. Görevlendirmelerin bir örneğini alıp Kamu görevlileri etik kuruluna başvurmuştum. Çokkk güzel bir sonuç almıştım. Hakkınızı arayın kimse sizi kulağınızdan tavana asmaz

Exikm
Aday Memur
17 Nisan 2024 00:51
bizde 20 kişi sözleşmeli başlamıştık mahkum koğuşu temizlettirdiler bulaşık teliyle fayans ovaladık hemde mahkumun önünde dayanamadım istifa ettim 1 ayda demekki her yerde sıkıntılar var

Exikm
Aday Memur
17 Nisan 2024 00:56
yaşadığımız bu durum mobbing olarak değerlendirilirmi sizce

Derviş-000
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:23

Okuyunca bile sinirden elim ayağım titredi birden. Başınızdaki amir değil, bildiğin düşmanmış...

Exikm, Dün
bizde 20 kişi sözleşmeli başlamıştık mahkum koğuşu temizlettirdiler bulaşık teliyle fayans ovaladık hemde mahkumun önünde dayanamadım istifa ettim 1 ayda demekki her yerde sıkıntılar var

Exikm
Aday Memur
17 Nisan 2024 14:16
bi sabah sayımında bir mahkumun tırnağı sizden daha değerli demişti 40 kişi kafasını sadece yere eğmekle yetindi

Derviş-000
Aday Memur
17 Nisan 2024 14:39

Burada hata o amirin mi yoksa kafasını öne eğen personelin mi?

Exikm, Dün
bi sabah sayımında bir mahkumun tırnağı sizden daha değerli demişti 40 kişi kafasını sadece yere eğmekle yetindi

Exikm
Aday Memur
17 Nisan 2024 15:05
amirin arkası sağlam demekki geçmişi temiz değil ama hakkını arayan personelde görmedim hiç tek pişmanlığım istifa etmekti diğer arkadaşlara şikayet edelim dememe rağmen korktukları için hiç bişey yapmadılar

Exikm
Aday Memur
17 Nisan 2024 15:06
ve böylece her amir istediği gibi at koşturmaya devam eder aynı yeri 3 defa temizletti 4. gelip pazarlayacakmışız gibi temiz olsun dedi
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