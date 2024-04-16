Cezaevine İdarecilere Dava açacam. Dayanamıyorum mobinge.!

Hocam öncelikle merhabalar. Yapılan usulsüzlükden kastınız nedir? Kanun dışı yapılan bir eylem ya da emir mi var? Bu emir yazılı bir emir mi? Kanıt varsa ancak öyle harekete geçin. Yoksa sözle söylenmiş şeylerin hiç bir bağlayıcılığı yok. (Hakaret vs. dışında.)

Vardiyadaki pozisyonunuzu korumak için rapor almamışsınız, keşke alsaydınız. Gündüze alsalar da talep edip tekrardan vardiyaya geçerdiniz. Ya da 1-2 kere de gündüzde rapor alır tekrardan vardiyaya geçerdiniz. Dilekçe ile vardiyayı talep ederdiniz.

25 km. uzaklıktaki hastaneye gitme konusuna gelirsek de size ulaşım imkanı sağlamak zorundalar, velev ki sağlanmadı otobüs,minibüs vs mutat taşıt için verdiğiniz ücreti ödemek zorundalar. Harcırah Kanununda Geçici Görev Yolluğu maddelerini okumanı tavsiye ederim. Nasıl ne şekilde hak edişinin olduğunu anlayabilirsin. Ne yazık ki bağırarak çağırarak bu işler hallolmaz. Kanunu çok iyi bilmeli, haklarının ne olduğunu öğrenmelisin. Diğer türlü başka bir bakanlıkta da çalışsan yöneticin kötü niyetliyse sana angarya da yaptırır mobbing de yapar.

Ceza infaz kurumu dışına çıkan mahkum için çalıştığın vardiya seni görevlendirdiyse kurum müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yaz. Gidememe sebebinin ne olduğunu vs. açıklayıcı şekilde gitmek istemiyorum, gereğini arz et. İlla ki cevap verecekler dilekçene. Yine seni görevlendirirlerse tekrar yaz. 3-4 tane dilekçe olsun onlar reddetsin. Ondan sonra mobbing davası konusu yapabilirsin. Tabi burada idareyi sıkıştıracak bir şeyler daha lazım.

Sana tavsiyem fevri bir hareket yapmaman, elinde kanıt olmadan da hareket etme sonunda yine canı sıkılan sen olursun.