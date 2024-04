Cezaevine İdarecilere Dava açacam. Dayanamıyorum mobinge.!

Burda yazdıkların bilgi alışverişidir. Lakin burda yazdıklarının her birini ayrı ayrı cimere göndersen çoktan meseleleri çözmüştün. Vardiya be yahut ikisininde artı ve eksileri vardır lakin artı olarak görev yaptığınız yerin neden sizin için artı olduğunu belli etmeyin. misal vardiya da ek iş okul üniversite vs gibi artıları vardır bunu dışarıya karşı aman beni almasın aman düzenim bozulmasın diye koz oluşturmayın. ben trafik kazası geçircem hasta olarak işe gelcem... sebebi vardiya da dershaneye gidiyorum??? vardiyadan almasınlar. Koz ellerinde tabii oynarlar... Hastane görevi.... Nöbetçi kurum müdürüne mesaj atardım. Hiç paramın olmadığını otobüs kartımın olmadığını ulaşım sağlayacak hiçbir maddi durumumun olmadığını hastaneye gidişgelişi nasıl sağlanacağı sorar yazar Cevabı gelene kadar da hiçbirşey yapmazdım. Cevabına göre de hareket ederdim. 2012 13 ler mobbing olayları kamu görevlileri etik kurulu vs yeni hareketleniyor. Formaliteden ilçeden ile üniversite kaydımı yapmıştım ve soranlara vardiya benim için önemli vs diyordum. Aynı senin gibi bir durumdaydım. Babamın ameliyatı için 1 gün geceye izin istedim zaten gidince refakatçi evrağı göndercem dedim. Kurum amiri bana geceden çık bin otobüse git dedi. Ameliyat günü yolamı çıkayım dedim evet dedi. Neyse izni aldım. Ameliyat gittim geldim Vardiyamı değişmişler. A dan B ye misal 1 hafta sonra B vardiyasından Gündüze aldılar. Ses yok bende. 1 hafta sonra serbaş geldi Kardeş bizim işimiz devlet işi seninde üniversiten vardı ama yapacak bir şey yok dedi. Yok başkanım benim üniversite filan hikaye dedim gitmiyorum Allah razı olsun gündüz için çok iyi oldu dedim. Adamın rengi döndü - yaaa senin düzeni bozmadık yani çok sevindim dedi ( yalan bir ses tonu ile) Yanlış hatırlamıyorsam 10 gün sonra beni tekrar tekrar İlk Vardiyam olan A vardiyasında verdiler. A danB ye 1 B den gündüze 2 Gündüzden tekrar A ya 3 bir ay bile olmadan 3 yer değişikliği. Görevlendirmelerin bir örneğini alıp Kamu görevlileri etik kuruluna başvurmuştum. Çokkk güzel bir sonuç almıştım. Hakkınızı arayın kimse sizi kulağınızdan tavana asmaz

