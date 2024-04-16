Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Nisan 2024 13:45
Kit'den sağlık bakanlığı 4B'ye geçiş

Temmuz merkezi ataması ile Kite mühendis olarak atandım 2024/5 ataması ile il sağlık Müdürlüğü'ne mühendis olarak atandım istifa edeceğim sağlık bakanlığı kit'den geçişleri kabul ediyor mu bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim


Mühendisxyz
Aday Memur
16 Nisan 2024 13:57

DSİ Ve Ulaştırma bakanlıgına kitten 3 yıl dolmadan aynı ünvan ile geçişler olmuştu bir sorun olmadı ulaştırmaya bizzat benim arkadaşım geçti,

Sağlık bakanlıgı alımı da 4/b olduğundan sorun olacağını düşünmüyorum

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