KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Nisan 2024 14:27
TSE Makine teknikeri mülakatı

Herkese iyi günler.2 gün sonra TSE nin makine teknikeri pozisyonu için mülakata gireceğim.Mülakata girmeden önce neleri bilmem gerektiğinden emin değilim.Bu veya benzeri süreçlerden geçmiş olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.


crops35
Editor
17 Nisan 2024 16:19

Sözlü sınav ve şekli olarak ilan sayfasında yazabilir. Bir bakın isterseniz, ya da kurumun insan kaynaklarıyla görüşün. Başarılar...

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