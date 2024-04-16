Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2024 15:48
Kadroludan sözleşmeliye izin kullanımı hk.

Merhaba arkadaşlar 7 yıl kadrolu memur olarak çalıştım. 2024 içerisinde tanımlanan iznimi bitirip istifamı verdim ve başka bir bakanlıkta sözleşmeli bir pozisyona geçtim. Sözleşmeli olarak geçtiğim yerde iznim tekrar tanımlanır mı ? Çok araştırdım ama net bir şey bulamadım. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


ela hanım
Aday Memur
16 Nisan 2024 16:11

Ben sözleşmelyim kadroludan geçtim üniversite tanımlamadı. siz yine de hizmet birleştirmesi verin


tarım41
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:08
2024 yılı iznini kullandiysan yeniden 2024 yılı iznini vermeyebilir.cunku atandığın kurum eğer iznin varsa dilekçe ile eski kurumunda kalan izinlerini ispatliyorsun kurum bu ispatin sonunda iznini verir. ama sen zaten kullanmişin. sonuç olarak sana 2025 yılında 20 gün tamamlanır
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