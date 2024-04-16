Kadroludan sözleşmeliye izin kullanımı hk.

2024 yılı iznini kullandiysan yeniden 2024 yılı iznini vermeyebilir.cunku atandığın kurum eğer iznin varsa dilekçe ile eski kurumunda kalan izinlerini ispatliyorsun kurum bu ispatin sonunda iznini verir. ama sen zaten kullanmişin. sonuç olarak sana 2025 yılında 20 gün tamamlanır

2024 yılı iznini kullandiysan yeniden 2024 yılı iznini vermeyebilir.cunku atandığın kurum eğer iznin varsa dilekçe ile eski kurumunda kalan izinlerini ispatliyorsun kurum bu ispatin sonunda iznini verir. ama sen zaten kullanmişin. sonuç olarak sana 2025 yılında 20 gün tamamlanır