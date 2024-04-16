Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 15:48

Kademeli Emeklilik Çıkmalı Mı?

Bu ankete 1 gün 22 saatte, 38 kişi oy kullandı


786786
Aday Memur
16 Nisan 2024 16:31

emekli çalışan oranı 2018 yılında 1.22. Yani 1.22 çalışan bir emekliye bakıyordu sonra eyt de çıktı zaten.

önce vergilendirme sisteminde köklük bir değişiklik akabinde emeklilik sisteminde düzenleme şart. yoksa emekli olan kişi çalışacaksa veya çalışmak durumunda kalacaksa bu nasıl emeklilik olacak ?


sakarya81
Aday Memur
16 Nisan 2024 22:10

Ekonomi düzelirse çıkabilir


Kagiş
Müsteşar
16 Nisan 2024 23:33

Ekonomi mekonomi anlamam kardeşim!! Vatandaş olarak ekonomiyi ben bozmadım değil mi? Kademeli emeklilik çıkmalı! 60 yaşına kadar öğretmenlik yapacak halimiz yok maalesef!! Kurt kocayınca .... misali olacağından hakkımızı istiyoruz! Bizim suçumuz ne yaa!!


Yamyamav
Memur
17 Nisan 2024 00:01

Ekonominin duzelisi 10 yıli bile geçer. Dedi dersiniz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 00:32

Çalışma şartları düzelse, mobbing son bulsa, insanlar çalıştığının karşılığını alsa bu kadar talep olmaz.

Huzur olmayınca durum bu oluyor.


seuzan
Şef
17 Nisan 2024 10:14

EYT tam bir saçmalıktı bunu daha öteye taşımanın anlamı yok. Not EYT bana da vurdu ama çalışmaya devam edeceğim. Bana yarar sağlasa da ülkeye zarar verdiği gerçeğini değiştirmez.

Toplam 6 mesaj

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