Kültür Turizm Bakanlığı 1629 kişilik alımın mülakat tarihi

kültür ve turizm bakanlığında ögg olarak başlayalı 1 gün oldu.kultur ve turizm bakanlığı personel alımında çok ağır davranıyor . sonuçlar açıklandıktan sonra 2 ay içinde ancak açıklarlar. güvenlik sorusturmam 4 ay sürdü. bu bakanlık baya ağır davranıyor

kültür ve turizm bakanlığında ögg olarak başlayalı 1 gün oldu.kultur ve turizm bakanlığı personel alımında çok ağır davranıyor . sonuçlar açıklandıktan sonra 2 ay içinde ancak açıklarlar. güvenlik sorusturmam 4 ay sürdü. bu bakanlık baya ağır davranıyor