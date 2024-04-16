KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2024 15:54
Kültür Turizm Bakanlığı 1629 kişilik alımın mülakat tarihi

Arkadaşlar sonuçların açıklanalı epey oldu ama bırakın mülakata gitmeyi daha mülakat tarihini bile öğrenemedik. Sizce mülakat tarihi ne zaman olur ?


rewange02
Aday Memur
16 Nisan 2024 15:57
kültür ve turizm bakanlığında ögg olarak başlayalı 1 gün oldu.kultur ve turizm bakanlığı personel alımında çok ağır davranıyor . sonuçlar açıklandıktan sonra 2 ay içinde ancak açıklarlar. güvenlik sorusturmam 4 ay sürdü. bu bakanlık baya ağır davranıyor

sefbezos
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:19
(0312) 470 88 53 Bu numaraya ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz KTB personel alma biriminin numarası

Ddggss
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:00

Hangi alımda yerlestiniz acaba son alımda mi

rewange02, 2 gün önce
kültür ve turizm bakanlığında ögg olarak başlayalı 1 gün oldu.kultur ve turizm bakanlığı personel alımında çok ağır davranıyor . sonuçlar açıklandıktan sonra 2 ay içinde ancak açıklarlar. güvenlik sorusturmam 4 ay sürdü. bu bakanlık baya ağır davranıyor

rewange02
Aday Memur
17 Nisan 2024 12:03
127 sözleşmeli personel alımı vardı oradan henüz yeni yerlesebildim 2 gün önce güvenlik soruşturması çok uzun sürdü. belge elime bayramdan 1 gün önce geçti araya bayram girince ancak 15 inde baslayabildim
Ddggss, Dün

Hangi alımda yerlestiniz acaba son alımda mi


Ddggss
Aday Memur
17 Nisan 2024 21:42

Hayırlı olsun bu son alımı da bir an önce neticelendirirler inşallah

rewange02, Dün
127 sözleşmeli personel alımı vardı oradan henüz yeni yerlesebildim 2 gün önce güvenlik soruşturması çok uzun sürdü. belge elime bayramdan 1 gün önce geçti araya bayram girince ancak 15 inde baslayabildim

Emrebey05.
Aday Memur
18 Nisan 2024 12:22

Hayırlı Olsun

Nerede göreve başladınız çalışma saatleriniz nasıl

rewange02, 2 gün önce
kültür ve turizm bakanlığında ögg olarak başlayalı 1 gün oldu.kultur ve turizm bakanlığı personel alımında çok ağır davranıyor . sonuçlar açıklandıktan sonra 2 ay içinde ancak açıklarlar. güvenlik sorusturmam 4 ay sürdü. bu bakanlık baya ağır davranıyor
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