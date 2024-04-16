KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Nisan 2024 16:17
2024 temmuz son merkezi atamada iibf'ye sizce kadro verilir mi ?

Temmuz ayindaki merkezi atamada iibf bolumlerin3 sizce ne kadar kadro verilir puanlar kaca kadar duser ?


İpekbalık
Aday Memur
16 Nisan 2024 16:45
verilecektir. 2022 öyle bir sınav puanı ki atanmayan kalmadı resmen. üç beş yıllık alım bir kerede yapıldı resmen sınava bir daha girme diyorlar sanki.

Farukcuk
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:03

82 puanla izmir bekliyorum bakalım.


Memuradayi36
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:06

Aralik ayindaki merkezi atamada izmir yuksek teknoloji enstitusu vardi sanirim hatta 81 puanla kapatmisti diye hatirliyorum siz kit falan mi bekliyorsunuz ?

Farukcuk, 2 gün önce

82 puanla izmir bekliyorum bakalım.


Farukcuk
Aday Memur
16 Nisan 2024 20:00

yoo. izmir olsunda önemi yok. aralıkta tercih vermekten son anda vazgeçmiştim.

Memuradayi36, 2 gün önce

Aralik ayindaki merkezi atamada izmir yuksek teknoloji enstitusu vardi sanirim hatta 81 puanla kapatmisti diye hatirliyorum siz kit falan mi bekliyorsunuz ?


the back of furkan
Memur
16 Nisan 2024 20:10

yine baya bi olur bence


pasaport35
Aday Memur
16 Nisan 2024 22:27
zaten iibf kadrosundan yaşadığın yer haricine atanmak mantıklı değil ben de izmir tercih edicem
Farukcuk, 2 gün önce

yoo. izmir olsunda önemi yok. aralıkta tercih vermekten son anda vazgeçmiştim.


galat-ımeşhur
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:19

3. merkezi alımdan yüksek puanda mı kapatır? Temmuzdaki merkezi atama


galat-ımeşhur
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:20

Temmuzda da öyle olur umarım verilecek kadrolarda

İpekbalık, 2 gün önce
verilecektir. 2022 öyle bir sınav puanı ki atanmayan kalmadı resmen. üç beş yıllık alım bir kerede yapıldı resmen sınava bir daha girme diyorlar sanki.

galat-ımeşhur
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:25

Kaç puanla kapatır temmuzda?

Farukcuk, 2 gün önce

82 puanla izmir bekliyorum bakalım.


galat-ımeşhur
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:32

Hocam size alımlarla alakalı bir mesaj göndermek istedim ama sanırım mesaj kutunuz kapalı

İpekbalık, 2 gün önce
verilecektir. 2022 öyle bir sınav puanı ki atanmayan kalmadı resmen. üç beş yıllık alım bir kerede yapıldı resmen sınava bir daha girme diyorlar sanki.

İntihalci-girl
Memur
17 Nisan 2024 20:11

biraz da 4001 e kadro verilse keşke ah ahh

Toplam 11 mesaj

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