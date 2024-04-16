2024 temmuz son merkezi atamada iibf'ye sizce kadro verilir mi ?

verilecektir. 2022 öyle bir sınav puanı ki atanmayan kalmadı resmen. üç beş yıllık alım bir kerede yapıldı resmen sınava bir daha girme diyorlar sanki.

verilecektir. 2022 öyle bir sınav puanı ki atanmayan kalmadı resmen. üç beş yıllık alım bir kerede yapıldı resmen sınava bir daha girme diyorlar sanki.