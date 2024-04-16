Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 16:23
Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 2024

Yeni yönetmelik, yeni puanlama sistemine ve takvime göre bugün açıklanıyordu. Açıklayan il var mı?


b3rn4
Müsteşar
16 Nisan 2024 16:43

Hayır hiçbiri açıklamadı.


tonya61
Aday Memur
16 Nisan 2024 16:50
Trabzon müdürleri açıkladı,müdür yardımcıları linki henüz aktif olmadı.

gurhoca
Aday Memur
16 Nisan 2024 17:57

Erzincan Trabzon Adana açıklandı.


yeni_müdür
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:08

Okadar çapsız çalışanlara dolu işte bakanlık ve taşra...İki sayfa pdf yi alıp zamanında yayınlayacak çapları yok


yeni_müdür
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:42

Hala yok sorun ne acara


gurhoca
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:50

Kars,Kırşehir, Tokat


resmiplaka
Memur
16 Nisan 2024 19:16

Genel açıklama olmayacak sanırım. Her aday sadece kendi sonucunu görebilecek.dogru mu?


yeni_müdür
Aday Memur
16 Nisan 2024 19:22

Yarına kaldı sanırım


ebuducane
Daire Başkanı
16 Nisan 2024 19:39
akkmıyoR

metal3
Aday Memur
17 Nisan 2024 00:45
Aydın taslak olarak açıkladı
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