Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 16:33
Mercedes'ini bırakan var mı? Ne Tasarrufu?

MERCEDES'ini bırakan var mı?

Ne TASARRUFU?


2ven
Memur
16 Nisan 2024 16:46

ne bırakması? 3000cc 4x4 özellikli olarak yeni yılda üretilen modellerle güncellendi.


metal3
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:18
ballı ballı

bulaşşıkk
Memur
16 Nisan 2024 18:27

Mersedesi bıraksa audiye geçer bunlar. Haram olsun hakkımız.


Velocıraptor
Genel Müdür
16 Nisan 2024 18:39

togg vardı yerli ve milli diyorlardı sahi nooldu o ? layık görmediler mi kendilerine ?


lutt
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 20:52

Büyük ekonomist böyle istedi

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