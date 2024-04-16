Yeşil pasaport

bu konu ile ilgili üniv mezunları göreve başladıklarında 1.derece ile başlamıyor mu 1.ve 3.derecede olan memurlar hak kazanamıyormu derece ve kademeden bahsetmiyorum

bu konu ile ilgili üniv mezunları göreve başladıklarında 1.derece ile başlamıyor mu 1.ve 3.derecede olan memurlar hak kazanamıyormu derece ve kademeden bahsetmiyorum