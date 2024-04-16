Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2024 17:24
Yeşil pasaport

8.yıla düşen lisans mezunu kademe derece cezası olmayan memurlar 3/1 ine düşüyordu.

2021 tasarruf tedbiri ile bu sadece sıralı amir statüsüne hak tanındı.

8.yıla normal bir yan mı alıyoruz? Yoksa 4/3 ^ü mü kalacağız?

Ayrıca bu konu hakkında dava açan varmı?

Bir kaç sebep aklıma geldi.

Biz mesleğe girerken bu tedbir yoktu bizden önceki memurlar hak etti.

Sıralı amirlere veriliyorsa tam olarak tedbir sözkonusu değildir. Adaletsizlik doğuyor kanaatimce


kral122
Daire Başkanı
16 Nisan 2024 17:33

Artık düşmüyor normal şekilde düşüyorsun eğer sark vs yapıyorsan fazladan yan alırsın


-KING9
Genel Müdür
16 Nisan 2024 17:41

3/1 e dusen yesili aliyor tedbir falan yok


muqmax
Aday Memur
16 Nisan 2024 17:50

3/1 ine düşmek muhim. Elbet düşerizde 8. Yılda düşmek var 9 sene daha beklemek var

-KING9, 2 gün önce

3/1 e dusen yesili aliyor tedbir falan yok


entropimen
Şef
16 Nisan 2024 17:56
bu konu ile ilgili üniv mezunları göreve başladıklarında 1.derece ile başlamıyor mu 1.ve 3.derecede olan memurlar hak kazanamıyormu derece ve kademeden bahsetmiyorum

hakkaripolisi34
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 01:45

Eskiden 8 senede 3-1 e düşülüyordu ve 2 sene daha bekledikten sonra yani 10. seneyi doldurunca yeşil pasaport alınıyordu.Şimdi 8 sene doldurunca direkt 3-1 e düşülmüyor normal sırayla düşülüyor artık o da 13 sene sürüyor

Yesil pasaport almak için 10 sene çalısmak ve 3-1 e düşme şartı vardı. Hiç kademe durdurma cezası almayan bir polis şuan 13 senede düşüyor anca ( tabi bunlar kalkınmada öncelikli yerler ile çalısmayan polisler için hesapladıgın)


ferberer
Aday Memur
17 Nisan 2024 05:20
sanırım birisi dava açtı ve kaybetti.
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