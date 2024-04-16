Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Nisan 2024 17:47
Çıkan tayinden feragat etmek istesek ne kadar süre sonra tekrar tayin isteyemeyiz?

Arkadaşlar engelli memurum. İl dışına tayin istedim ve çıktı. Ama henüz ilişiğimi kesmedim. Feragat yani tayini iptal etmeyi düşünüyorum. Feragat ettikten ne kadar süre sonra tekrar tayin isteyemeyiz?

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