Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Nisan 2024 18:18
Ucretsiz izin sonrasi yillik izin hakki

Subat ayinda 112 den ayrilip asm ye gectim.112 de 31 gün yıllık iznim kaldi.simdi geri donmek istiyorum.yillik.iznim yandi mi yoksa 31 gun olarak yeniden verilecek mi


aliak2020
Memur
18 Nisan 2024 13:19

yanmaz tabiki

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