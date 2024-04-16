Kaçak göçmenleri yakalayan polisin sürülmesi

https://www.sozcu.com.tr/camide-kacak-gocmen-yakalayan-polis-suruldu-p39708

istanbul sarıyer?de görevli polis memuru y.a., 24 mart?ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelinince kimlik kontrolü yapmak istedi. özbekli olduğunu belirten şupheli, ?pasaportum mekke nur camii?nde, orada kalıyorum. benim gibi orada yaşayan birçok kişi var? dedi. bunun üzerine polis y.a. camiye gitti. cami içinde arama yaparken imam polisi tehdit ederek, ?uğraşma burayla, sürgün mü istiyorsun? diyerek tehdit etti.

yanında mesai arkadaşı ile rapor tutan y.a. ekip amirlerine ?burası karargah gibi? diyerek caminin içerisinde 100?den fazla özbek, türkmen ve tacik göçmen bulunduğunu iletti. bir süre sonra amirleri y.a.?ya işlem yapmaması konusunda baskı yaptı. polis y.a. ise hepsi hakkında işlem yaptı, sorguladı. 11?i kaçak çıktı.

polis y.a., kiminle uğraştığını bilmeden, sadece görevini yaptığını düşünüyordu. fakat öyle olmadı. iddiaya göre ertesi gün ilçe emniyet müdürü makamına çağırdı, yaşananları sordu. müdürün polis memuru y.a.?ya cevabı ?hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş? oldu.

bir kulübede nöbet tutması istenen polis, ?ben hata yapmadım, bu görevi kabul etmiyorum? diye yanıt verince, emniyet genel müdürlüğü içerisinde bir süredir baskı aracı olarak kullanılan ?silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme? uygulaması, y.a?ya da uygulandı.