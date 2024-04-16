Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2024 18:20
Kaçak göçmenleri yakalayan polisin sürülmesi

https://www.sozcu.com.tr/camide-kacak-gocmen-yakalayan-polis-suruldu-p39708

istanbul sarıyer?de görevli polis memuru y.a., 24 mart?ta devriye gezdiği sırada denk geldiği sarıklı ve cübbeli bir kişiden şüphelinince kimlik kontrolü yapmak istedi. özbekli olduğunu belirten şupheli, ?pasaportum mekke nur camii?nde, orada kalıyorum. benim gibi orada yaşayan birçok kişi var? dedi. bunun üzerine polis y.a. camiye gitti. cami içinde arama yaparken imam polisi tehdit ederek, ?uğraşma burayla, sürgün mü istiyorsun? diyerek tehdit etti.

yanında mesai arkadaşı ile rapor tutan y.a. ekip amirlerine ?burası karargah gibi? diyerek caminin içerisinde 100?den fazla özbek, türkmen ve tacik göçmen bulunduğunu iletti. bir süre sonra amirleri y.a.?ya işlem yapmaması konusunda baskı yaptı. polis y.a. ise hepsi hakkında işlem yaptı, sorguladı. 11?i kaçak çıktı.

polis y.a., kiminle uğraştığını bilmeden, sadece görevini yaptığını düşünüyordu. fakat öyle olmadı. iddiaya göre ertesi gün ilçe emniyet müdürü makamına çağırdı, yaşananları sordu. müdürün polis memuru y.a.?ya cevabı ?hayal görmüşsün, senin psikolojin bozulmuş? oldu.

bir kulübede nöbet tutması istenen polis, ?ben hata yapmadım, bu görevi kabul etmiyorum? diye yanıt verince, emniyet genel müdürlüğü içerisinde bir süredir baskı aracı olarak kullanılan ?silaha el koyma ve psikoloğa sevk etme? uygulaması, y.a?ya da uygulandı.


police-izmir-
Aday Memur
16 Nisan 2024 18:30
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
başlığı açan da yazıda bahsedilen aynı memur değil mi? görev seçmek te yeni adet galiba, herkes her görevi yapamaz, yapamazsa da yeri değişir ne var bunda? haklı haksız aramaya kalkmaya gerek yok, ne görev verilirse yapılır. itiraz edenler 657 s. DMK'ya bakabilir.

zorta
Aday Memur
16 Nisan 2024 19:08

polise işinizi değil biz ne istersek onu yapın diyorlar kısacası


-KING9
Genel Müdür
17 Nisan 2024 16:50

herhangi bir tarikata ve/veya cemaate sempatin var mi? soyle de bilelim

police-izmir-, 2 gün önce
başlığı açan da yazıda bahsedilen aynı memur değil mi? görev seçmek te yeni adet galiba, herkes her görevi yapamaz, yapamazsa da yeri değişir ne var bunda? haklı haksız aramaya kalkmaya gerek yok, ne görev verilirse yapılır. itiraz edenler 657 s. DMK'ya bakabilir.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
17 Nisan 2024 22:58
başlığı aaçan da yazanda olayladaki kişiinin aynı olması yada olmaması önemli değil. önemli olan polise yapılan muamelenin haklı olup olmaması.
police-izmir-, 2 gün önce
başlığı açan da yazıda bahsedilen aynı memur değil mi? görev seçmek te yeni adet galiba, herkes her görevi yapamaz, yapamazsa da yeri değişir ne var bunda? haklı haksız aramaya kalkmaya gerek yok, ne görev verilirse yapılır. itiraz edenler 657 s. DMK'ya bakabilir.

Türk Polis Teşkilatı
Şef
17 Nisan 2024 23:28

Demek ki kurcalama denen şeyleri kurcalamamak lazım. Polis memurunun görevi, üstlerinden aldığı emri yerine getirmektir. Bu emirler suç teşkil etmediği sürece yerine getirilir. Bu kadar basit.


memur3428
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 08:32

Vay be ne güzel İstanbul ...


iyilikiyidir01
Şef
18 Nisan 2024 08:43
amir emri veren memur da emri uygulayan kisidir .konu bu kadar basit gereksiz aksiyona girmis .parlamak istemis icraat patlattığını düsünürken patlamıs .
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