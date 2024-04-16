Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Nisan 2024 19:01
Becayiş sonrası tayin

Merhaba arkadaşlar kadrolu sağlık teknikeri olarak becayis yapmayı düşünüyorum fakat becayis yaptıktan sonrada hemen alt bölge tayini talep etmek mümkün mü yoksa belli bir süre şartı varmıdır. Teşekkürler

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