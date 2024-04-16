Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 19:34
Rapor üstüne rapor

Arkadaşlar , merhaba.Ben dahiliyeden iki gün rapor aldım.Pazartesi, salı raporluydum.Raporumu uzatmak istiyorum.Göreve başlayıp mı rapor alınıyor yoksa yarın direkt doktora gidip rapor mu almalıyım?Hangisi doğru?Bir de dahiliyeden tekrar rapor verilebilir mi?


Memleketinogretmeni
Şef
16 Nisan 2024 19:37

Çarşamba alırsınız


Bahttsızzz
Aday Memur
16 Nisan 2024 20:11

Çarşamba günü alabilirsin. İl dışı olmadığı sürece çalıştığın ilde istediğin yerden rapor alabilirsi


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2024 10:09

İl dışı değil ilçe dışı demek istediniz sanırım. İzinli değilseniz ya da acil bir durum değilse başka ilçeden aldığınız rapor geçerli olmaz. Büyükşehirlerde merkez ilçeler bu kapsamda değildir. Örneğin İzmir için Bornova'da görevli biri Konak'tan rapor alabilir ama Ödemiş'ten alamaz.

Bahttsızzz, 2 gün önce

Çarşamba günü alabilirsin. İl dışı olmadığı sürece çalıştığın ilde istediğin yerden rapor alabilirsi


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
17 Nisan 2024 10:40

Çok eskide kalmışsınız. İstediği ilçeden alabilir.

YUSUF YILDIRIM, Dün

İl dışı değil ilçe dışı demek istediniz sanırım. İzinli değilseniz ya da acil bir durum değilse başka ilçeden aldığınız rapor geçerli olmaz. Büyükşehirlerde merkez ilçeler bu kapsamda değildir. Örneğin İzmir için Bornova'da görevli biri Konak'tan rapor alabilir ama Ödemiş'ten alamaz.


pekgozenes
Aday Memur
17 Nisan 2024 10:52

raporun son günü almalısın diye biliyorum , çarşamba alamazsın sıkıntı olur gibi


Memleketinogretmeni
Şef
17 Nisan 2024 12:24

İlçeler komşuysa alabilirsiniz komsu değilse salıyı çarşambaya bağlayan gece Çarşamba günü yazacak şekilde alırsanız olur


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2024 13:49

Bu kadar iddialı konuşmadan önce keşke biraz araştırsaydınız:

https://sorucevap.memurlar.net/soru/3528/nobet-sonrasi-istirahat-suresindeyken-il-disinda-alacagim-rapor-gecerli-olur-mu.html

https://www.memurlar.net/haber/486597/maliye-den-buyuksehirlerde-harcirah-gorusu.html

SorunCevaplayıN, Dün

Çok eskide kalmışsınız. İstediği ilçeden alabilir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2024 13:53

Şunu unutmuşum:

https://www.memurlar.net/haber/926876/ilcede-gorevli-memur-il-merkezinden-rapor-alabilir-mi.html


SedaseseverR
Aday Memur
17 Nisan 2024 15:38

İkamet ettiğim yer merkez ilçe değill, okulum merkez ilçede.Bu durumda rapor bitince göreve başlamadan merkez bir ilçeden rapor alabilir miyim?Müstafi memur durumuna düşmem değil mi?

YUSUF YILDIRIM, Dün

Şunu unutmuşum:

https://www.memurlar.net/haber/926876/ilcede-gorevli-memur-il-merkezinden-rapor-alabilir-mi.html


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
17 Nisan 2024 16:46

Çalıştığınız ve ikamet ettiğiniz yerlerin her ikisi de görev mahallinizdir.

Görev mahallinizde yani çalıştığınız ya da ikamet ettiğiniz ilçede rapor alabilirsiniz, sorun çıkmaz.

Ancak çalışmadığınız ve ikamet etmediğiniz bir yerde, sadece izinliyseniz veya acil bir durumda rapor alabilirsiniz.

Büyükşehirlerde merkez ilçeler arasında bütünlük olduğundan o ilçeler arasında görev mahalli farkı olmaz. Ancak merkezi olmayan ilçeler arasında bütünlük olmadığından o ilçeler arasında görev mahalli farkı olur.

Önceki mesajımda da belirttiğim gibi İzmir için Bornova ve Karşıyaka (ya da Buca, Konak Karabağlar, Güzelbahçe, Çiğli) merkezi ilçeler olduğundan ve aralarında boşluk olmadığından bu ilçeler arasında farklı görev mahalli uygulaması olmaz. Ancak yine İzmir'e bağlı Ödemiş, Kiraz, Bergama gibi ilçeler birbirinden ve merkez ilçelerden uzak ve ayrık olduğundan bu ilçeler arasında ve bu ilçelerle merkez ilçeler arasında görev mahalli farkı olur.

Sorunuzun cevabı: Evet, merkez ilçede çalıştığınız için merkez ilçe(ler)den rapor alabilirsiniz, sorun olmaz.

SedaseseverR, Dün

İkamet ettiğim yer merkez ilçe değill, okulum merkez ilçede.Bu durumda rapor bitince göreve başlamadan merkez bir ilçeden rapor alabilir miyim?Müstafi memur durumuna düşmem değil mi?


SedaseseverR
Aday Memur
17 Nisan 2024 17:33

Çok teşekkür ederim.

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