Rapor üstüne rapor

Çalıştığınız ve ikamet ettiğiniz yerlerin her ikisi de görev mahallinizdir.

Görev mahallinizde yani çalıştığınız ya da ikamet ettiğiniz ilçede rapor alabilirsiniz, sorun çıkmaz.

Ancak çalışmadığınız ve ikamet etmediğiniz bir yerde, sadece izinliyseniz veya acil bir durumda rapor alabilirsiniz.

Büyükşehirlerde merkez ilçeler arasında bütünlük olduğundan o ilçeler arasında görev mahalli farkı olmaz. Ancak merkezi olmayan ilçeler arasında bütünlük olmadığından o ilçeler arasında görev mahalli farkı olur.

Önceki mesajımda da belirttiğim gibi İzmir için Bornova ve Karşıyaka (ya da Buca, Konak Karabağlar, Güzelbahçe, Çiğli) merkezi ilçeler olduğundan ve aralarında boşluk olmadığından bu ilçeler arasında farklı görev mahalli uygulaması olmaz. Ancak yine İzmir'e bağlı Ödemiş, Kiraz, Bergama gibi ilçeler birbirinden ve merkez ilçelerden uzak ve ayrık olduğundan bu ilçeler arasında ve bu ilçelerle merkez ilçeler arasında görev mahalli farkı olur.

Sorunuzun cevabı: Evet, merkez ilçede çalıştığınız için merkez ilçe(ler)den rapor alabilirsiniz, sorun olmaz.