Sendikaların faydadan çok zararının olması

Uzmanlık, başöğretmenlik devam eder kardeşim bence, yoksa haksızlık olur. Birileri aynı işi yaptığı ve en ufak ekstra sorumluluğu, görevi vs. olmamasına rağmen uzman, baş olmayan diğer meslektaşından 5 bin 10 bin fazla alması eşit işe eşit ücret hakkına aykırılık doğurur. Geçmişte böyle bir kez alan aldı almayan kaldı olmasına rağmen bunun artık ömk da kanunlaşarak devam edeceğini düşünüyorum.

Uzmanlık, başöğretmenlik devam eder kardeşim bence, yoksa haksızlık olur. Birileri aynı işi yaptığı ve en ufak ekstra sorumluluğu, görevi vs. olmamasına rağmen uzman, baş olmayan diğer meslektaşından 5 bin 10 bin fazla alması eşit işe eşit ücret hakkına aykırılık doğurur. Geçmişte böyle bir kez alan aldı almayan kaldı olmasına rağmen bunun artık ömk da kanunlaşarak devam edeceğini düşünüyorum.