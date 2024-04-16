Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 19:48
Sendikaların faydadan çok zararının olması

Yıllardır söylediğim şeyde yine yanılmadım. İyi veya kötü Uzman öğretmenlik baş öğretmenlik uygulaması yapılır öğretmenlerin maaşına 3 kuruş zam gelecek biraz faydası dokunacak. Hooop koşa koşa iptal davası açarlar. Yav kardeşim ses etmeseniz 10 yılı dolduran her öğretmen bu tazminattan faydalanacaktı gidip iptal davası açtınız şimdi tekrar düzenleme yapılmazsa ki yapılması pek mümkün görünmüyor ben 9 yıllık öğretmen olarak emekli olana kadar bu haktan yararlanamayacağım. Böyle saçma sapan iş mi olur sendikası olmayan hemen hemen her memur grubu bizden çok daha yüksek maaş alırken en kalabalık sendika üyesi olan öğretmenler en düşük memur maaşını alıyor.


Türkçü07
Şef
16 Nisan 2024 20:01
Uzmanlık, başöğretmenlik devam eder kardeşim bence, yoksa haksızlık olur. Birileri aynı işi yaptığı ve en ufak ekstra sorumluluğu, görevi vs. olmamasına rağmen uzman, baş olmayan diğer meslektaşından 5 bin 10 bin fazla alması eşit işe eşit ücret hakkına aykırılık doğurur. Geçmişte böyle bir kez alan aldı almayan kaldı olmasına rağmen bunun artık ömk da kanunlaşarak devam edeceğini düşünüyorum.

zaytung41
Memur
16 Nisan 2024 20:24

İnşallah yoksa diğer türlü büyük haksızlık olur. 25-30 yıl şimdinin parasıyla ayda 4-5 bin lira eksik almak 1 milyon TL yi geçkin zarar yapar.

Türkçü07, 2 gün önce
Uzmanlık, başöğretmenlik devam eder kardeşim bence, yoksa haksızlık olur. Birileri aynı işi yaptığı ve en ufak ekstra sorumluluğu, görevi vs. olmamasına rağmen uzman, baş olmayan diğer meslektaşından 5 bin 10 bin fazla alması eşit işe eşit ücret hakkına aykırılık doğurur. Geçmişte böyle bir kez alan aldı almayan kaldı olmasına rağmen bunun artık ömk da kanunlaşarak devam edeceğini düşünüyorum.

Türkçü07
Şef
16 Nisan 2024 20:32
Umarım olur, olması lazım maaş skalasının eşit işe eşit ücret yönünden bozulmaması adına.
zaytung41, 2 gün önce

İnşallah yoksa diğer türlü büyük haksızlık olur. 25-30 yıl şimdinin parasıyla ayda 4-5 bin lira eksik almak 1 milyon TL yi geçkin zarar yapar.


lutt
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 20:53

Sendikalar artık yük istisnasiz bütün sendikalardan istifa etmek gerek


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Nisan 2024 21:21

Bu tür durumlarda dava açılması, ortadaki hukuksuzluğu gidermek içindir. Üç beş kişi hukuksuz şekilde yolunu bulsun diye konuya bakılmaz. Örneğin toplu sözleşme ikramiyesi %2 oranında üyesi bulunan sendika üyelerine veriliyordu. Açılan dava sonucu bu madde iptal edildi. Şimdi hiç kimse toplu sözleşme ikramiyesi almıyor. Peki %2 oranında üyesi olmayan sendikalara üye olanların kabahati ne idi ki onlar toplu sözleşme ikramiyesi almıyordu?

Burada kusurlu olan dava açan değil, dava sonucuna göre gerekli düzenlemeyi yapmayan idaredir. İdare düzenlemeyi yapmıyorsa idareyi göreve getiren seçmen de ona göre tutumunu alır, almalı. Demokrasilerde seçimler bunun için vardır.


şanlı0788
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 22:31
Çok doğru!

lutt
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 07:07

Büyük ekonomist böyle istedi

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