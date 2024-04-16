Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2024 20:10
Eşimin üzerine görünen varlığın bildirimi

İyi günler. Eşim memur, sorum şu; Eşimin üzerine olan nakittir, arsadır bunları benimde mal bildiriminde bulunmam gerekiyor mu yoksa sadece kendisi mi bildirmesi lazım?


xLmx
Şef
16 Nisan 2024 20:23
ikinizden birinin bildirmesi yeterli. benimde eşim memur ev eşimin adına bildirimini ben yaptım

Türkçü07
Şef
16 Nisan 2024 20:34
Sağol devrem
xLmx, 2 gün önce
ikinizden birinin bildirmesi yeterli. benimde eşim memur ev eşimin adına bildirimini ben yaptım

Agency
Memur
17 Nisan 2024 00:52
Eşin ve velayetin altında olan çocuklarının mal varlıklarını da bildirmelisin.

Türkçü07
Şef
17 Nisan 2024 01:06
Eşim kendi kurumuna bildirdi, benim de bildirmem gerekiyor mu emin misiniz ?
Agency, Dün
Eşin ve velayetin altında olan çocuklarının mal varlıklarını da bildirmelisin.

Anderson1
Memur
17 Nisan 2024 01:09

Beniöde


Agency
Memur
17 Nisan 2024 01:10
Evet, yönetmelik açık.
Türkçü07, Dün
Eşim kendi kurumuna bildirdi, benim de bildirmem gerekiyor mu emin misiniz ?

Yok yaaaa
Aday Memur
17 Nisan 2024 06:41
bildirmen gerekiyor. aile olduğunuz için. karşısına mal edim veya çocuğun diye bekirtiyordun
Toplam 7 mesaj

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