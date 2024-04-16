Hala sendikaya üye olmaya devam eden var mı yaaa Allah aşkına

sen dalga mı geçiyorsun ya allah aşkına adamlar hiçbirşey yapmıyor la ben görüyorum o eskiden di 40 yıl önce sendikacılık vardı şimdi çıkarlarını ve ceplerini düşünüyorlar

sen dalga mı geçiyorsun ya allah aşkına adamlar hiçbirşey yapmıyor la ben görüyorum o eskiden di 40 yıl önce sendikacılık vardı şimdi çıkarlarını ve ceplerini düşünüyorlar