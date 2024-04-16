Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Nisan 2024 20:23
Hala sendikaya üye olmaya devam eden var mı yaaa Allah aşkına

Herhangi bir işlevi kalmamış sendikalardan istifa etmeyen kaldı mı


mura_t_arslan
Memur
16 Nisan 2024 20:55

kardesim sendikalarin islevinin kalmadigini-olmadigini soylemek memurun yapacagi bir is degil.


murat_326
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 20:58

Kurumla sıkıntı olduğu zaman ,ne yapalım önerin varmı


baygörev06
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:57

hahahahahh çok komik hangi sendika memurun yanında durmuş geç onu geeeeeeç isitfa et istifa

murat_326, 2 gün önce

Kurumla sıkıntı olduğu zaman ,ne yapalım önerin varmı


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 14:22

Memurun sırtına binmiş, kan emici sendikalar istemiyoruz.


r.diyojen
Genel Müdür
17 Nisan 2024 14:47

Çözüm sendikasızlık değil, nitelikli sendikacılık.. Sendikamız olmazsa sesimizi hiç duyuramayız. Lütfen herkes iş bilen/ iş yapan sendikalara üye olsun. Sendikalardan laf değil, icraat talep edin.


cetek
Şef
17 Nisan 2024 15:44

Sendikalara tepki de sendikadan istifa ile oluyor işte. Üye sayısının azaldığını görünce icraatlarını düzeltmeye başlayacaklar. O zaman sendikaya geri dönülebilir.

r.diyojen, Dün

Çözüm sendikasızlık değil, nitelikli sendikacılık.. Sendikamız olmazsa sesimizi hiç duyuramayız. Lütfen herkes iş bilen/ iş yapan sendikalara üye olsun. Sendikalardan laf değil, icraat talep edin.


yusuf1453
Memur
17 Nisan 2024 17:09
hee ben devam ediyom ne oldu ki istifa mı etmem gerekiyor

Kpsbirincisi
Genel Müdür
17 Nisan 2024 23:19

Yok onuru şerefi haysiyeti olan memurlardan bahsediyor.

yusuf1453, Dün
hee ben devam ediyom ne oldu ki istifa mı etmem gerekiyor

Hadicanımmm
Memur
17 Nisan 2024 23:30
sen dalga mı geçiyorsun ya allah aşkına adamlar hiçbirşey yapmıyor la ben görüyorum o eskiden di 40 yıl önce sendikacılık vardı şimdi çıkarlarını ve ceplerini düşünüyorlar
r.diyojen, Dün

Çözüm sendikasızlık değil, nitelikli sendikacılık.. Sendikamız olmazsa sesimizi hiç duyuramayız. Lütfen herkes iş bilen/ iş yapan sendikalara üye olsun. Sendikalardan laf değil, icraat talep edin.


r.diyojen
Genel Müdür
17 Nisan 2024 23:36

Biraz kitap oku, okuduğunu anlamakta zorluk yaşıyorsun.

Hadicanımmm, Dün
sen dalga mı geçiyorsun ya allah aşkına adamlar hiçbirşey yapmıyor la ben görüyorum o eskiden di 40 yıl önce sendikacılık vardı şimdi çıkarlarını ve ceplerini düşünüyorlar

baygörev06
Aday Memur
17 Nisan 2024 23:40

İyi devam et ne deyim herkesin kendi fikri

yusuf1453, Dün
hee ben devam ediyom ne oldu ki istifa mı etmem gerekiyor

ExpertE
Genel Müdür
18 Nisan 2024 01:05

Düne kadar sus pus arkadaslar ceplerine az biraz dokunup menafaat muslukları yargı kararıyla kesilince pislemeye başlamışlar da başından beri o tasmayı takmayan ve insanların hakkına giriyorsunuz en azından yetkili sendika değişmeli dendiğinde duymazdan geliyordunuz. Düzenleme yapılıp 3-5 kuruş verilse koşa koşa giden bu başlık sahibi ve destekleyenleri olur önce adım gibi eminim.


tolgperperek
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 08:44

çok ilginçtir bizim kurumda nerdeyse tüm sendikalardan istifa edenler var velakin sarı sendika üyeleri ve sürekli işçiler hala sarı sendikada...... Kısaca düzelme ihtimali yok. Geneli örgün bir üniversitede okumamış, kpss vb.atanmamış profiller....... Kısaca 5510 lu zor dostum zor ya gençliğini, akıl ve bedenini kullanıp paşa gibi yapabileceğin daha mantıklı geleceğini kurtaracak işlere yöneleceksin yada kısa vadede görünen açlık ve borçla sınanacaksın aileden, eş, dosttan desteğin yoksa hele büyükşehirde lojmanda çıkmadıysa eyvahlar olsun.


tolgperperek
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 08:48

farkeden birşey yok paşalar gibi idare mahkemesine kadar yolu var, ordada hakkını alırsın kurumunda sonsuza kadarbir daha saçmalamaya cesaret edemez.

murat_326, 2 gün önce

Kurumla sıkıntı olduğu zaman ,ne yapalım önerin varmı


mutlu_50
Müsteşar
18 Nisan 2024 08:58

Şuan herkes 1 TL için üye sendikalara. 190 TL veriliyor 189 TL alınıyor maaştan.


tolgperperek
Daire Başkanı
18 Nisan 2024 09:12

evet iyice anlamsızlaştı, eskiden peşin toplu verildiğinde minikte olsa katkısı vardı şimdi direkt enayisiniz diyorlar. Zaten hükümet üye başına sendikaya parada ödüyor ohhh birde memurdan alınıyor artık bu para ne parasıdır bilemiyorum hani sağlık sigortası desen değil, kasko desen değil, çoğu memurun arkasındada değil kısaca keriz parası diyorlardı halk arasında iş ona gitmiş olabilirmi kaba tabirler.

mutlu_50, 5 saat önce

Şuan herkes 1 TL için üye sendikalara. 190 TL veriliyor 189 TL alınıyor maaştan.

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