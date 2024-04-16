Aile Bakanlığı Uzman Yard.

Maaşı yaklaşık olarak 50 bindir. Çocuk esirgeme kurumları, sosyal hizmet merkezleri gibi bağlı kurim ve kuruluşlarda yönetici olunabilir, sorumluluğu diğer bakanlıklarda çalışan uzmanlardan fazla olan bir meslektir. Yorucudur çünkü milletle çok fazla temas kurulur. İlerde daire başkanlığı, il, ilçe müdürlüğüde olabilir. Kazanmak için kpss'den en az 90 ve üstü puan almak gerekir, yds seviyesi de en az 85-90 bandında olmalı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mevzuatına hakim olmak lazım

Maaşı yaklaşık olarak 50 bindir. Çocuk esirgeme kurumları, sosyal hizmet merkezleri gibi bağlı kurim ve kuruluşlarda yönetici olunabilir, sorumluluğu diğer bakanlıklarda çalışan uzmanlardan fazla olan bir meslektir. Yorucudur çünkü milletle çok fazla temas kurulur. İlerde daire başkanlığı, il, ilçe müdürlüğüde olabilir. Kazanmak için kpss'den en az 90 ve üstü puan almak gerekir, yds seviyesi de en az 85-90 bandında olmalı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mevzuatına hakim olmak lazım