Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Nisan 2024 20:57
Aile Bakanlığı Uzman Yard.

Bu kadroda çalışan arkadaşlar yazabilir mi? Hedefimde burası var maaşı nedir , çalışma şartları nasıldır , hedef nedir? Hak durumları iyi midir ?


Umut0621
Genel Müdür
17 Nisan 2024 11:03
Maaşı yaklaşık olarak 50 bindir. Çocuk esirgeme kurumları, sosyal hizmet merkezleri gibi bağlı kurim ve kuruluşlarda yönetici olunabilir, sorumluluğu diğer bakanlıklarda çalışan uzmanlardan fazla olan bir meslektir. Yorucudur çünkü milletle çok fazla temas kurulur. İlerde daire başkanlığı, il, ilçe müdürlüğüde olabilir. Kazanmak için kpss'den en az 90 ve üstü puan almak gerekir, yds seviyesi de en az 85-90 bandında olmalı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mevzuatına hakim olmak lazım

HolyMemur
Memur
17 Nisan 2024 20:40

Bilgiler için teşekkür ederim benim için zorlayıcı kısmı yds olsa gerek şuanda tıbbi sekreterim kpss altyapım mevcut , 657 ve kamu düzeni bilgilerim var , çocuk gelişimi bitirmek üzereyim gerekli sertifikalarık var ama maaş sanki biraz düşük kalmış ben halihazırda 43 bin kazanıyorum. Daha yüksek bir kadro kazanmak istiyorum

Umut0621, Dün
Maaşı yaklaşık olarak 50 bindir. Çocuk esirgeme kurumları, sosyal hizmet merkezleri gibi bağlı kurim ve kuruluşlarda yönetici olunabilir, sorumluluğu diğer bakanlıklarda çalışan uzmanlardan fazla olan bir meslektir. Yorucudur çünkü milletle çok fazla temas kurulur. İlerde daire başkanlığı, il, ilçe müdürlüğüde olabilir. Kazanmak için kpss'den en az 90 ve üstü puan almak gerekir, yds seviyesi de en az 85-90 bandında olmalı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mevzuatına hakim olmak lazım
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