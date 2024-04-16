Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Nisan 2024 21:00
Polsan kredisi hesabıma geçmedi

iyi akşamlar. bugün polsan'dan kredi çektim. sms geldi para hesabınıza geçti diye. ama 3 saat geçmesine rağmen para hesabımda görünmüyor. konu hakkında bilgisi olan var mı?


pls.njdt
Aday Memur
16 Nisan 2024 21:02
gece 00.00 dan sonra geçer reis

Delidolu66
Memur
16 Nisan 2024 21:03
Gece 00:15 den sonra hesabında görünür.

sinanpolat22
Şef
16 Nisan 2024 21:09
gelen mesaj yanılttı o zaman.. hesabına yatırıldı, 00.15'ten sonra atm'lerden çekebilirsin yazıyor. ben de acaba benim ziraat hesabında mı bir sorun var diye düşündüm
Delidolu66, 2 gün önce
Gece 00:15 den sonra hesabında görünür.
Toplam 3 mesaj

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