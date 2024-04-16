Polsan kredisi hesabıma geçmedi

gelen mesaj yanılttı o zaman.. hesabına yatırıldı, 00.15'ten sonra atm'lerden çekebilirsin yazıyor. ben de acaba benim ziraat hesabında mı bir sorun var diye düşündüm

gelen mesaj yanılttı o zaman.. hesabına yatırıldı, 00.15'ten sonra atm'lerden çekebilirsin yazıyor. ben de acaba benim ziraat hesabında mı bir sorun var diye düşündüm

Delidolu66, 2 gün önce Gece 00:15 den sonra hesabında görünür.