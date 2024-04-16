Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Nisan 2024 21:00
Bakanlık Düzensizliği

Sağlık bakanlığının bir türlü düzene oturmayan kendi haline bırakılmış düzensizliği konusunda yapılacak hiçbir şey yok herhalde atandığımız haksızlığa uğradığımız yerde zorla 4 yıl tutuluyoruz , istihdam edilen yöneticiler khklar ile geliyor ve herhangi bir sınava tabi tutulmuyolar senin tanıdığın benim tanıdığım usulu nereye kadar devam edecek? Gerçekten nitelikli , renkli kişilikte olan hakkı gözeten kimse çıkmayacak herhalde

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