YILLIK İZİN H.K. ASKERLİK

Merhaba arkadaşlar Bu yıl askerlik hizmeti yapmak için ekim ayında askere gideceğim ve 1 ay sonra tekrar işime başliycam fakat yıllık izinlerim yanar mı yada verilmeme gibi bi durum oluşur mu ?( sözleşmeli memurum belediyede bu ara da )

Merhaba arkadaşlar Bu yıl askerlik hizmeti yapmak için ekim ayında askere gideceğim ve 1 ay sonra tekrar işime başliycam fakat yıllık izinlerim yanar mı yada verilmeme gibi bi durum oluşur mu ?( sözleşmeli memurum belediyede bu ara da )