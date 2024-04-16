Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Nisan 2024 21:13
YILLIK İZİN H.K. ASKERLİK
Merhaba arkadaşlar Bu yıl askerlik hizmeti yapmak için ekim ayında askere gideceğim ve 1 ay sonra tekrar işime başliycam fakat yıllık izinlerim yanar mı yada verilmeme gibi bi durum oluşur mu ?( sözleşmeli memurum belediyede bu ara da )

hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Nisan 2024 21:43
Neden yansın?

Mirorkaptan
Aday Memur
16 Nisan 2024 21:44
yani yinede işten çıkıyoruz ya o yüzden tam bilmediğim için sordum yanmaz ise güzel :) teşekkür ederim ilginiz için
hsnd, 2 gün önce
Neden yansın?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Nisan 2024 08:36

Askerlik nedeniyle sözleşme feshediliyor evet ama bu bildiğimiz bir işten çıkma değil o şekilde düşünmeyin. Askerliğiniz bittikten sonra yasal süre içerisinde (terhis tarihinden itibaren 30 gün) göreve başlamanız durumunda haklarınız kaldığınız yerden devam eder. Fiili olarak 1 hizmet yılını doldurduktan sonra ya da doldurduysanız yıllık izin hakkınız olacaktır.

Mirorkaptan, 2 gün önce
yani yinede işten çıkıyoruz ya o yüzden tam bilmediğim için sordum yanmaz ise güzel :) teşekkür ederim ilginiz için
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