Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 21:18
il dışı atama
ben 3 yıl önce 19 ağustosta bulunduğum yerde göreve başladım o sene ağustosta açıklandı sonuçlar. bu sene hazirana alındı biliyorsunuz hangi tarihi baz alırlar 3 yıl için .

bahçesaray
Memur
17 Nisan 2024 09:28
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