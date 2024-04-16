Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Nisan 2024 21:23
Engelli öğretmen il içi yer değiştirme hakkı var mı?

Merhabalar arkadaşlar ben engelli öğretmen kadrosundan atandım ilk yer değiştirme hakkımı kullandım kendi ilime geldim şu anda elimde İl müdürlüğünde aile bakanlığı'nda çalışıyorum ama ilçede oturduğum için ilçeye geçmek istiyorum tekrardan dilekçe verip ilçeye geçme hakkımız var mı

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