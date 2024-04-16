Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 21:25
Adalet Meslek Eğitim Merkezinde idareci olmak

Bu atamada müdür yardımcısı olarak atandım.İş ve işlemlerle alakalı hiçbir bilgim yok. çalışan tecrübe eden var mı? mesai saatleri vs. nasıldır

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