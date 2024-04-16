En ufak bir konuda birbirlerine hakaret küfür ile karşılık veren arkadaşlar; Bu konudaki performansınız Bombacı Mülayim ve #BitlisdeNelerOluyor Twitter etkinliğinde de bekleniyor.

En ufak bir konuda birbirlerine hakaret küfür ile karşılık veren arkadaşlar; Bu konudaki performansınız Bombacı Mülayim ve #BitlisdeNelerOluyor Twitter etkinliğinde de bekleniyor.