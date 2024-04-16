Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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16 Nisan 2024 21:47
Bombacı Mülayim

gözaltına alınmış sebebini bilen var mı?


Joker1453
Aday Memur
16 Nisan 2024 21:52
Akgezen01 de göz altına alınmış

sinanpolat22
Şef
16 Nisan 2024 21:52
neden?
Joker1453, 2 gün önce
Akgezen01 de göz altına alınmış

falcon_x
Şef
16 Nisan 2024 22:05

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis?ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis?ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı?nın polis olarak görev yaptığı Trabzon?a gidiyor, Trabzon?dan arama kararı alıp Bitlis?e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.


falcon_x
Şef
16 Nisan 2024 22:07

Sosyal medyada bu şekilde paylaşım yapılmış.

falcon_x, 2 gün önce

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis?ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis?ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı?nın polis olarak görev yaptığı Trabzon?a gidiyor, Trabzon?dan arama kararı alıp Bitlis?e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.


sinanpolat22
Şef
16 Nisan 2024 22:14
terörle ne alaka peki? savcıyı nasıl ikna etmişler yahu
falcon_x, 2 gün önce

Sosyal medyada bu şekilde paylaşım yapılmış.


falcon_x
Şef
16 Nisan 2024 22:19

Aleyhine paylaşım yaptığı kişi Emniyet Müdürü neler olacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz. Adlı olarak olmasa da idari olarak isine gelmeyen memur hakkında fetö den işlem yapabilirler.

sinanpolat22, 2 gün önce
terörle ne alaka peki? savcıyı nasıl ikna etmişler yahu

Cancan001
Aday Memur
16 Nisan 2024 22:20

Giresun da değil miydi bombacı

falcon_x, 2 gün önce

Aleyhine paylaşım yaptığı kişi Emniyet Müdürü neler olacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz. Adlı olarak olmasa da idari olarak isine gelmeyen memur hakkında fetö den işlem yapabilirler.


İpinikoparankukla
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:10

Adamı oradan oraya sürüp duruyorlar en son Trabzon'daymış.

Cancan001, 2 gün önce

Giresun da değil miydi bombacı


JW Argo İzmir 3310
Şef
17 Nisan 2024 08:51
bomba mulayiminnelinde

Akgezen01
Şef
17 Nisan 2024 10:37
Benim niye haberim yok :))
Joker1453, 2 gün önce
Akgezen01 de göz altına alınmış

sinanpolat22
Şef
17 Nisan 2024 10:37
hahaha .)) ben de şaşırdım arkadaş öyle yazınca
Akgezen01, Dün
Benim niye haberim yok :))

tsubasa17
Aday Memur
17 Nisan 2024 11:01
seni ortaya çıkarmak için tuzak kurmuş olabilirler neyse ortaya çıkmışken yok mu bir gelişme emniyette:))
Akgezen01, Dün
Benim niye haberim yok :))

Polsa_51
Memur
17 Nisan 2024 11:57
En ufak bir konuda birbirlerine hakaret küfür ile karşılık veren arkadaşlar; Bu konudaki performansınız Bombacı Mülayim ve #BitlisdeNelerOluyor Twitter etkinliğinde de bekleniyor.

sinanpolat22
Şef
17 Nisan 2024 11:58
ben konuyu öğrendikten sonra bayağı bir tweet attım. hadi herkes twitter'a gelsin birlikten güç doğar
Polsa_51, Dün
En ufak bir konuda birbirlerine hakaret küfür ile karşılık veren arkadaşlar; Bu konudaki performansınız Bombacı Mülayim ve #BitlisdeNelerOluyor Twitter etkinliğinde de bekleniyor.

mehmetyilmz
Memur
17 Nisan 2024 13:19

Eleştirip ne demiş ki

falcon_x, 2 gün önce

Bombacı Mülayim kendisine Bitlis?ten bir polis memurundan gelen mesajı sosyal medyadan paylaşıyor içerikte Bitlis İl Emniyet Müdürü ve yine polis memuru olan eşi eleştiriliyor ve olay bundan sonra başlıyor. Pazar günü Bitlis İl Emniyet Müdürü Bitlis?ten esas numarası alıyor, Tem den bir komiser ve polis arkadaşları Bombacı?nın polis olarak görev yaptığı Trabzon?a gidiyor, Trabzon?dan arama kararı alıp Bitlis?e geliyorlar, dün akşam da ek gözaltı süresi alınıyor, yarın sabah ifadesi alınacak.


Akgezen01
Şef
17 Nisan 2024 13:24
Şükür veremeyecek hesabımız yok ortaya çıkarmaları için uğraşmalarına gerek yok özelden mesaj atsınlar bilgilerimi atayım :)))
tsubasa17, Dün
seni ortaya çıkarmak için tuzak kurmuş olabilirler neyse ortaya çıkmışken yok mu bir gelişme emniyette:))

reis73
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 14:10

mynet bile haber yapmış,


reis73
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 14:13

Nick hafızamda ama hangi bilgileri yayınladı, hangi konular açtı hiç dikkat etmedim. Genelde yorum yazardı sanırım. Buradan ne aktarmış merak ettim doğrusu hangi konularda yorumu vardı onun bilen arkadaş varmı


JW Argo İzmir 3310
Şef
17 Nisan 2024 16:29
iki kere meslekten cikarma vermisler devam eden 6 srstrma vs iddialar var surec devam ediyor

-KING9
Genel Müdür
17 Nisan 2024 17:02

twitter denen izbe yerde asla elestiri yapmayin . turkiye temsilciligi var ve aninda ip bilgilerini paylasiyor. sahsi internetinden paylasim yaptigindan enselennmis .

elinde patladi..

https://www.youtube.com/watch?v=xtVwI2Ob2c4

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