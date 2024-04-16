vergi dllimine girdiğinde maaş ne kadar düşer

Kadro karşılığı sözleşmeli personel (KKSP) Türkiye?de kamu personel sistemi içinde mevzuatta ?tanımlanmayan? bir statüdür. İlk olarak, bütçe kanunlarına konulan hükümle Devlet Planlama Teşkilatı için yapılan bu uygulama daha sonra hızla yayılmıştır. Mevzuatta KKSP?nin memur mu yoksa sözleşmeli personel mi olduğuna ilişkin net bir ayrım yoktur. Bürokrasinin bu en üst düzey ayrıcalıklı kesimi bir memur kadrosu işgal ettiği için memur istihdamına ancak sözleşme imzaladığı için de sözleşmeli personel kapsamına alınabilir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı Türkiye?de kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan bu statünün tüm boyutlarıyla ortaya konmasıdır. Bununla birlikte çalışmanın iddiası, bilinenin aksine, KKSP istihdamının sözleşmeliliğin bir türü olmadığı aksine bu statünün ücret yönünden avantajlı ve memurluğa yakın bir statü olduğudur.Trtde kadro karşılığı sözleşmeli personeller memurdur ve diğer kurumlara(bakanlıklar,belediyeler,üniversitelere) naklen geçebilir çünkü memurdurlar.