Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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16 Nisan 2024 21:52
vergi dllimine girdiğinde maaş ne kadar düşer

şuan yüzde 15 deyim, haziran da maaşın yarısı temmuz da ise tamamı yüzde 20 girecek bu durumda ortalama 40 bin alan bir memur ne kadar kesint, olacak tam olarak


r.diyojen
Genel Müdür
16 Nisan 2024 22:54

Önemli olan aylık gelir vergisi matrahınız, onu yazarsanız bir hesaplama yapılabilir.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
16 Nisan 2024 22:56

Tahmini 37.5 38 arası olur.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
16 Nisan 2024 22:58

Yani yüzde 15 vergi dilimindeki maaşını 40 bin vergi matrahını da 47 bin kabul edersek .


muratthemis
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:11

vergi matrahı nerden bakacağız hocam? geçen aylar toplamı yazan yer mi?

r.diyojen, 2 gün önce

Önemli olan aylık gelir vergisi matrahınız, onu yazarsanız bir hesaplama yapılabilir.


muratthemis
Aday Memur
16 Nisan 2024 23:14

47 bin vergi nasıl oluyor hocam

Kpsbirincisi, 2 gün önce

Yani yüzde 15 vergi dilimindeki maaşını 40 bin vergi matrahını da 47 bin kabul edersek .


musa1992
Şef
16 Nisan 2024 23:17

Benim maaşım üzerinden hesaplayabilir misiniz ? Nisan 2024 maaşım : 40.455 tl. Geçmiş aylar vergi matrahı: 68.590 . Aylık vergi matrahı: 21793.Mayıs ayında vergi matrahı 112.000 tl oluyor yani %20 olan 110.000 tlyi . Ünvan: Yapım ve Yayın Elemanı(ş). Maaşhesaplama sistemi kadro karşılığı sözleşmeliye göre hesaplanıyor(4/B değil). Mayıs maaşım ne kadar düşer?


Kalet
Daire Başkanı
17 Nisan 2024 08:49

X*0.2-X*0.15=X*(0.2-0,15)=X*0.05

21793*0.2-21793*0.15=21793*(0.2-0.15)=21793*0.05

Düşüş miktarı yukarıdaki işlemin sonucu kadar olur.

musa1992, 2 gün önce

Benim maaşım üzerinden hesaplayabilir misiniz ? Nisan 2024 maaşım : 40.455 tl. Geçmiş aylar vergi matrahı: 68.590 . Aylık vergi matrahı: 21793.Mayıs ayında vergi matrahı 112.000 tl oluyor yani %20 olan 110.000 tlyi . Ünvan: Yapım ve Yayın Elemanı(ş). Maaşhesaplama sistemi kadro karşılığı sözleşmeliye göre hesaplanıyor(4/B değil). Mayıs maaşım ne kadar düşer?


alikuşcu
Aday Memur
17 Nisan 2024 09:43

112binse 2bini girer yüzde 5 100 lira yapar sonraki ay yaklaşık 20bin desek 1000 lira daha kesilir.

musa1992, 2 gün önce

Benim maaşım üzerinden hesaplayabilir misiniz ? Nisan 2024 maaşım : 40.455 tl. Geçmiş aylar vergi matrahı: 68.590 . Aylık vergi matrahı: 21793.Mayıs ayında vergi matrahı 112.000 tl oluyor yani %20 olan 110.000 tlyi . Ünvan: Yapım ve Yayın Elemanı(ş). Maaşhesaplama sistemi kadro karşılığı sözleşmeliye göre hesaplanıyor(4/B değil). Mayıs maaşım ne kadar düşer?


musa1992
Şef
17 Nisan 2024 11:27

Maaş kalemlerini yazsam daha doğru olacak :

Aylık Vergi Matrahı :21793.9

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı :68590.03

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 2550.32

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

GELİR

Sözleşme Ücreti : 24916.57

Öz. Hiz. Taz.: 7228.27

İlaveÖd.(375.40) : 12147.31

Em.Kes.Karşılığı 2278.78

68590.03 Top.Sö.Destegi 190.22

KESİNTİ

Gelir Vergisi 718.77

Damga Vergisi 185.8

Emekli Keseneği (Devlet) 2278.78

Emekli Keseneği (Kişi) 1864.45

Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 1553.71

Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi) 1035.81

Sendika Aidatı 222.41

Gelir Toplamı 48314.86

Kesinti Toplamı 7859.73

Net Ödenen 40455.13

alikuşcu, Dün

112binse 2bini girer yüzde 5 100 lira yapar sonraki ay yaklaşık 20bin desek 1000 lira daha kesilir.


musa1992
Şef
17 Nisan 2024 11:29

Trtden üniversiteye geçtim maaşım yüksek olmamasına rağmen trtde maaşlar kadro karşılığı sözleşmeye göre hesaplanıyor.Üniversitede benden en az 10-15 bin yüksek maaş alan genel sekreter bu kadar vergi ödemiyordur görende sanki emekli olsak faydasını göreceğiz.


sezaiiii
Memur
17 Nisan 2024 11:32
trtdede sözleşmeli ne kadar alıyordunuz?
musa1992, Dün

Trtden üniversiteye geçtim maaşım yüksek olmamasına rağmen trtde maaşlar kadro karşılığı sözleşmeye göre hesaplanıyor.Üniversitede benden en az 10-15 bin yüksek maaş alan genel sekreter bu kadar vergi ödemiyordur görende sanki emekli olsak faydasını göreceğiz.


musa1992
Şef
17 Nisan 2024 11:36

Sözleşmeli değildim kadro karşılığı sözleşmeli yani 657 den daha fazla para vermek adına çıkartılmış bir sistem iş garantisi var.Şu an 6/2 siyim üniversitede 40.455 alıyorum benimle denk aynı arkadaşlarım yaklaşık 45.800 tl maaş ayrıca 2024 için 42.000 tl giyim yardımı alıyorlar. Prime esas kazanca baktım e devlette 20.716,15/ 1150(ekgösterge)

sezaiiii, Dün
trtdede sözleşmeli ne kadar alıyordunuz?

musa1992
Şef
17 Nisan 2024 11:37

trtdeki emsalime göre ortalama 8000-9000 arası aylık zararım var nasipse geri döneceğim davalığız kurumla


sezaiiii
Memur
17 Nisan 2024 11:41
benimde şuan başvurmayı düşündüğüm bir yer var dediğiniz gibi kadro karşılığı sözleşmeli idari hizmet sözleşmesine tabi bir yer iş güvencesi nasıldır? 3 aylık deneme süresi var. birde normal memur tekniker maaşımdan yüksek midir?
musa1992, Dün

Sözleşmeli değildim kadro karşılığı sözleşmeli yani 657 den daha fazla para vermek adına çıkartılmış bir sistem iş garantisi var.Şu an 6/2 siyim üniversitede 40.455 alıyorum benimle denk aynı arkadaşlarım yaklaşık 45.800 tl maaş ayrıca 2024 için 42.000 tl giyim yardımı alıyorlar. Prime esas kazanca baktım e devlette 20.716,15/ 1150(ekgösterge)


musa1992
Şef
17 Nisan 2024 13:34

İdari hizmet sözleşmesi ile kadro karşılığı sözleşmeli farklı .Kadro karşılığı sözleşmeli 657den daha güvenceli memurdur onlar.İdari hizmet sözleşmesi olanlar memur sayılmıyor diye biliyorum

sezaiiii, Dün
benimde şuan başvurmayı düşündüğüm bir yer var dediğiniz gibi kadro karşılığı sözleşmeli idari hizmet sözleşmesine tabi bir yer iş güvencesi nasıldır? 3 aylık deneme süresi var. birde normal memur tekniker maaşımdan yüksek midir?

musa1992
Şef
17 Nisan 2024 13:36

Kadro karşılığı sözleşmeli personel (KKSP) Türkiye?de kamu personel sistemi içinde mevzuatta ?tanımlanmayan? bir statüdür. İlk olarak, bütçe kanunlarına konulan hükümle Devlet Planlama Teşkilatı için yapılan bu uygulama daha sonra hızla yayılmıştır. Mevzuatta KKSP?nin memur mu yoksa sözleşmeli personel mi olduğuna ilişkin net bir ayrım yoktur. Bürokrasinin bu en üst düzey ayrıcalıklı kesimi bir memur kadrosu işgal ettiği için memur istihdamına ancak sözleşme imzaladığı için de sözleşmeli personel kapsamına alınabilir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı Türkiye?de kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan bu statünün tüm boyutlarıyla ortaya konmasıdır. Bununla birlikte çalışmanın iddiası, bilinenin aksine, KKSP istihdamının sözleşmeliliğin bir türü olmadığı aksine bu statünün ücret yönünden avantajlı ve memurluğa yakın bir statü olduğudur.Trtde kadro karşılığı sözleşmeli personeller memurdur ve diğer kurumlara(bakanlıklar,belediyeler,üniversitelere) naklen geçebilir çünkü memurdurlar.


sezaiiii
Memur
17 Nisan 2024 13:57
Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. Böyle yazıyor
musa1992, Dün

Kadro karşılığı sözleşmeli personel (KKSP) Türkiye?de kamu personel sistemi içinde mevzuatta ?tanımlanmayan? bir statüdür. İlk olarak, bütçe kanunlarına konulan hükümle Devlet Planlama Teşkilatı için yapılan bu uygulama daha sonra hızla yayılmıştır. Mevzuatta KKSP?nin memur mu yoksa sözleşmeli personel mi olduğuna ilişkin net bir ayrım yoktur. Bürokrasinin bu en üst düzey ayrıcalıklı kesimi bir memur kadrosu işgal ettiği için memur istihdamına ancak sözleşme imzaladığı için de sözleşmeli personel kapsamına alınabilir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı Türkiye?de kamu personel sisteminde giderek yaygınlaşan bu statünün tüm boyutlarıyla ortaya konmasıdır. Bununla birlikte çalışmanın iddiası, bilinenin aksine, KKSP istihdamının sözleşmeliliğin bir türü olmadığı aksine bu statünün ücret yönünden avantajlı ve memurluğa yakın bir statü olduğudur.Trtde kadro karşılığı sözleşmeli personeller memurdur ve diğer kurumlara(bakanlıklar,belediyeler,üniversitelere) naklen geçebilir çünkü memurdurlar.


r.diyojen
Genel Müdür
17 Nisan 2024 14:09

Geçen aylar: 68 bin 590, nisan ayı aylık vergi matrahı 21 bin 793... Mayıs ayında matrahınız 90 bin küsür olur. Başka geliriniz yoksa (ek ödeme v.s.) hâlâ %15'te olursunuz. Haziranda %20 girersiniz.

musa1992, Dün

Maaş kalemlerini yazsam daha doğru olacak :

Aylık Vergi Matrahı :21793.9

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı :68590.03

Gelir Vergisi Istisna Tutarı 2550.32

Damga Vergisi Istisna Tutarı 151.82

GELİR

Sözleşme Ücreti : 24916.57

Öz. Hiz. Taz.: 7228.27

İlaveÖd.(375.40) : 12147.31

Em.Kes.Karşılığı 2278.78

68590.03 Top.Sö.Destegi 190.22

KESİNTİ

Gelir Vergisi 718.77

Damga Vergisi 185.8

Emekli Keseneği (Devlet) 2278.78

Emekli Keseneği (Kişi) 1864.45

Gen.Sag.Sig.Pir.(Devlet) 1553.71

Gen.Sag.Sig.Pir.(Kişi) 1035.81

Sendika Aidatı 222.41

Gelir Toplamı 48314.86

Kesinti Toplamı 7859.73

Net Ödenen 40455.13


r.diyojen
Genel Müdür
17 Nisan 2024 14:20

Pardon, ayları karıştırdım :)

Mayıs ayında toplam matrahınız 112.177,83 olur, gelir verginiz 827 lira olur, (şu an 718 lira olan) henüz yeni %20'ye girdiğiniz için fazla düşmez, ancak haziran ayında gelir verginiz 1808 lira olur. (şu an 718 lira olan) Maaşta da ona göre fark oluşur..

Önceki mesajım için kusura bakmayın, takvimi unuttum :D

r.diyojen, Dün

Geçen aylar: 68 bin 590, nisan ayı aylık vergi matrahı 21 bin 793... Mayıs ayında matrahınız 90 bin küsür olur. Başka geliriniz yoksa (ek ödeme v.s.) hâlâ %15'te olursunuz. Haziranda %20 girersiniz.


musa1992
Şef
17 Nisan 2024 14:31

haziranda o zaman normale göre 1000 tl civarı fazla öderim

r.diyojen, Dün

Pardon, ayları karıştırdım :)

Mayıs ayında toplam matrahınız 112.177,83 olur, gelir verginiz 827 lira olur, (şu an 718 lira olan) henüz yeni %20'ye girdiğiniz için fazla düşmez, ancak haziran ayında gelir verginiz 1808 lira olur. (şu an 718 lira olan) Maaşta da ona göre fark oluşur..

Önceki mesajım için kusura bakmayın, takvimi unuttum :D

Toplam 23 mesaj
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