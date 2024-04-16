Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Nisan 2024 22:20
ÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!
Bilindiği üzere ÖMK'nin Öğretmenlik Meslek Kanunu) bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilmişti. Bu sene uzman ve başöğretmenlik eğitiminin başlaması, sürecin işlemesi ve mağduriyet oluşmaması için acilen düzenleme yapılması gerekmektedir!

DenEimaiEgo
Şef
16 Nisan 2024 22:28

Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi normalde 2023'e yetiştirilecekti ancak maalesef birçok öğretmen mağdur edildi kanun maddeleri düzenlenmediği için. Bu yıl hiçbir öğretmen mağdur edilmeyecek şekilde, bir an önce ÖMK düzenlenmelidir.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
16 Nisan 2024 22:55

Ağalar keyif yapıyor , biz marabaları umursayan yok .


Kagiş
Müsteşar
16 Nisan 2024 23:40

Marabanın durumunu soruyorum hep "eyidir eyidirr ağam!" diyilerr loo!?)))) Vallahaa köyü satarammm haa!!

Yondaimeminato, 2 gün önce

Ağalar keyif yapıyor , biz marabaları umursayan yok .


kozmiktarihci
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 23:42

Bakan öyle boşbboş bakıyor !


şanlı0788
Şube Müdürü
16 Nisan 2024 23:50
Aynen öyle.
Yondaimeminato, 2 gün önce

Ağalar keyif yapıyor , biz marabaları umursayan yok .


Yamyamav
Memur
17 Nisan 2024 00:02

Bence bu ekonomide gündemde bile değil. Nerden kıssak acaba derdinde


Kamu3491
Aday Memur
17 Nisan 2024 03:25

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


Serkan 43
Aday Memur
17 Nisan 2024 03:28

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


llfenerli34ll
Memur
17 Nisan 2024 06:50

Sendikalara baskı şart


zaytung41
Memur
17 Nisan 2024 19:43

ÖMK adı altında bir kanun çıkarıyorsunuz bari arkasında durun. 2 yıl uygulayıp sonrasında ekonomiyi ve bahane edip bunu devam ettirmemek büyük haksızlıktır. Bu sendikalar ne işe yarar anlamış değilim. Tv lerde öğretmen maaşını uzmanlık vs ekleyip 41-42 gösteriyorlar. Hâlbuki 10 yılın altındaki öğretmenler 35 bin lira ancak alıyor.


leonidas_cog
Şube Müdürü
17 Nisan 2024 21:03

En çok kafama takilan şey hiç gündem olmaması , bakan hiç ömk ile ilgili açıklama yapmıyor , bilgi vermiyor, Tarih vermiyor, ne Cumhurbaşkanı ne parti sözcüleri ne sendikalar kimsenin ağzından ömk ile ilgili cümle çıkmıyor , bırakın sürenin falan düşürülmesini korkuyorum bazı nedenlerle falan diyerek erteleyecekler. Durum gerçekten sıkıntılı , hele de böyle bir şeyi seçimden önce yapmamaları falan


şanlı0788
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 00:07
Arkadaşlar varsa sendikalarınıza bu durumu iletin ve özellikle cimere yazın. Farkındalık şart!

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
18 Nisan 2024 01:41
uzmanlık kalkıyor mu yoksa. maliye bu yönde adım atılmasını istemiş olabilir. hiç ses çıkmamasını bu şekilde okumak lazım.

Anuşirvann
Genel Müdür
18 Nisan 2024 07:44

Ertelemeye gerek yok zaten. Anayasa mahkemesinin iptal ettiği maddeler için yasal düzenleme yapılmazsa uzmanlık süreci işleyemez.

leonidas_cog, Dün

En çok kafama takilan şey hiç gündem olmaması , bakan hiç ömk ile ilgili açıklama yapmıyor , bilgi vermiyor, Tarih vermiyor, ne Cumhurbaşkanı ne parti sözcüleri ne sendikalar kimsenin ağzından ömk ile ilgili cümle çıkmıyor , bırakın sürenin falan düşürülmesini korkuyorum bazı nedenlerle falan diyerek erteleyecekler. Durum gerçekten sıkıntılı , hele de böyle bir şeyi seçimden önce yapmamaları falan


Prettypelin
Şef
18 Nisan 2024 09:12

Şaşkın tarihçiye şaşırmıyorum onun karakteri bu kendisi alsın başkası almasın istiyor o hep böyleydi

Ama arkadaşlar siz yapmayın bari biz uzman olduk diye bundan sonra olmaz demeyin

Geçen yıl bize dediklerinde ne kadar kızıyorduk şimdi biz aynısını demeyelim

Kaldı ki biz de başöğretmen olmalıyız, daha fazla beklemeden başöğretmenlik hakkı istemeliyiz kimse başöğretmen olma gayesi niye taşımıyor

Sendikaların talebi 10 yılını dolduranın başöğretmen olması ama kimsede bu yönde bir talep yok

Süreç işleyecektir işlemelidir süreler düşürülmelidir


Mr.worldwide
Şef
18 Nisan 2024 11:20

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu süre ne zaman bitiyor ? ÖMK düzenlemesi ne zamana kadar yapılmalı ?


şanlı0788
Şube Müdürü
18 Nisan 2024 11:38
Yanlış bilmiyorsam iptalden sonra 9 ay gibi bir süresi vardı.
Mr.worldwide, 3 saat önce

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu süre ne zaman bitiyor ? ÖMK düzenlemesi ne zamana kadar yapılmalı ?


llfenerli34ll
Memur
18 Nisan 2024 12:34

Milli eğitim bakanı istifa etmeden omk yetisse bari


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Nisan 2024 13:02

Hocam ortada bir gerçeklik var. Anayasa mahkemesinin iptal ettiği maddeler için tekrar yasal düzenleme yapılmalı. Sürecin hukuken işlemesi için bu şart. Bu konuda kamuoyu oluşturmak gerekir. Yoksa unutulup gidecek.

Prettypelin, 5 saat önce

Şaşkın tarihçiye şaşırmıyorum onun karakteri bu kendisi alsın başkası almasın istiyor o hep böyleydi

Ama arkadaşlar siz yapmayın bari biz uzman olduk diye bundan sonra olmaz demeyin

Geçen yıl bize dediklerinde ne kadar kızıyorduk şimdi biz aynısını demeyelim

Kaldı ki biz de başöğretmen olmalıyız, daha fazla beklemeden başöğretmenlik hakkı istemeliyiz kimse başöğretmen olma gayesi niye taşımıyor

Sendikaların talebi 10 yılını dolduranın başöğretmen olması ama kimsede bu yönde bir talep yok

Süreç işleyecektir işlemelidir süreler düşürülmelidir

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