ÖMK düzenlemesi yapılmalıdır!

Şaşkın tarihçiye şaşırmıyorum onun karakteri bu kendisi alsın başkası almasın istiyor o hep böyleydi

Ama arkadaşlar siz yapmayın bari biz uzman olduk diye bundan sonra olmaz demeyin

Geçen yıl bize dediklerinde ne kadar kızıyorduk şimdi biz aynısını demeyelim

Kaldı ki biz de başöğretmen olmalıyız, daha fazla beklemeden başöğretmenlik hakkı istemeliyiz kimse başöğretmen olma gayesi niye taşımıyor

Sendikaların talebi 10 yılını dolduranın başöğretmen olması ama kimsede bu yönde bir talep yok

Süreç işleyecektir işlemelidir süreler düşürülmelidir