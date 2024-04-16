Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Nisan 2024 22:43
maaşım yatmadı

arkadaşlar ben mart ayında işe tekrar başladım şubat ayında askere gittim. evrağı verdim ama maaş birimi işleme koymayı atlamış bana maaş yatmadı 15 nisanda gittim söyledim işleme alıyoruz dediler. ne kadar sürede maaşım hesabıma geçer acaba bilgisi olan var mı

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