Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Nisan 2024 22:51
4 yıl mı 1 yıl mı

Arkadaşlar 1.5 yıllık sözleşmeliyken son kadro uygulamasıyla kadroya geçmiş kâtip (şuan 2.5 yıllık) (kadroya geçeli 1 yıl oldu) nakil için 4 yıl mı bekleyecek yoksa bir yıl mı , 4 yıl başka bir yere atanamaz maddesi engelmidir.

Çok Yazılan Konular

promosyon 127 binmi 57 binmi varmı sağlam bilgisi olan Promosyon caiz değildir.Cezaevine İdarecilere Dava açacam. Dayanamıyorum mobinge.!Vakıfbank promosyon güncellemesiyeni promosyon teklifiYazı işleri müdürlüğü 2024 sınav ilanı.anlaşmaya varılmış gibi duyumlar alınıyor net bir bilgi yok ama nisan sonu gibi promosyon belli olurYanlış Çıkartılan Tebligatı Parasını Katip Yatırmak Zorundamı?15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Ortada Vakıfbank yazılan bir yazı yok !

Sözlük

üç tane gezegen sayar mısınız 1 kevser 1 Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtını Türkiye'den olması 1 hile yapmak 1 çikolata 1 trevi çeşmesi 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 2 kardinal çiçeği 1 gidik kelimesi 2 kaçış filmi 2

Son Haberler

'Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik'Türk fizikçi Furkan Öztürk'e Harvard'dan önemli ödülSilah kaçakçılarına 'Mahzen-28' operasyonu: 41 gözaltıSağlık memurları arasından personel genel müdürü atamak doğru mu?AK Parti'de MKYK'nın perde arkası: Erdoğan'dan değişim sinyali

Editörün Seçimi

Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.